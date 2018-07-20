Колишній прокурор з Волині отримав нову посаду
Сьогодні, 17:01
Колишній перший заступник прокурора Волині Олег Корецький отримав нову посаду.
З 22 грудня він працює у відділі запобігання правопорушенням в органах прокуратури управління внутрішньої безпеки Генеральної інспекції (з місцем дислокації у прокуратурі Рівненської області). Інформація про призначення з'явилася на сайті Генпрокуратури, - пише Конкурент.
Дія його повноважень поширюється і на Волинську область.
Довідково:
Трудовий прокурорський досвід волинянин Олег Корецький (1980 року народження) розпочинав з посади старшого слідчого Володимир-Волинської міжрайонної прокуратури Волинської області (2002 рік), працював у ковельській та луцькій прокуратурах і навіть у Генпрокуратурі.
У 2012-му наказом Віктора Пшонки призначений на посаду Любомльського міжрайонного прокурора. Попри це, після Революції гідності у 2014-му став заступником прокурора області Анатолія Коцури, а потім і першим заступником прокурора області Вадима Максімова. Згодом певний період Корецький навіть виконував обов'язки прокурора Волинської області. У 2016 році він почав працювати в Геніспекції внутрішніх розслідувань.
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З 22 грудня він працює у відділі запобігання правопорушенням в органах прокуратури управління внутрішньої безпеки Генеральної інспекції (з місцем дислокації у прокуратурі Рівненської області). Інформація про призначення з'явилася на сайті Генпрокуратури, - пише Конкурент.
Дія його повноважень поширюється і на Волинську область.
Довідково:
Трудовий прокурорський досвід волинянин Олег Корецький (1980 року народження) розпочинав з посади старшого слідчого Володимир-Волинської міжрайонної прокуратури Волинської області (2002 рік), працював у ковельській та луцькій прокуратурах і навіть у Генпрокуратурі.
У 2012-му наказом Віктора Пшонки призначений на посаду Любомльського міжрайонного прокурора. Попри це, після Революції гідності у 2014-му став заступником прокурора області Анатолія Коцури, а потім і першим заступником прокурора області Вадима Максімова. Згодом певний період Корецький навіть виконував обов'язки прокурора Волинської області. У 2016 році він почав працювати в Геніспекції внутрішніх розслідувань.
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