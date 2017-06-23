На Волині 195 кілометрів газопроводів потребують заміни





7 грудня 2018 року Національна комісія з регулювання енергетики і комунальних послуг затвердила інвестпрограму ПАТ «Волиньгаз» на 2019 рік та обсяг інвестицій ПАТ "Волиньгаз" на поточний рік, - йдеться на



"За кошти, які виділила НКРЕКП, зможемо відремонтувати тільки 1,5 км. газопроводів, хоча 195 км. газопроводів в області, що потребують заміни. Також проводиться реконструкція 31 шкафного регуляторного пункту (ШРП) і обладнання 24 регулюючих ліній газорегуляторних пунктів (ГРП) із загальним бюджетом 7,6 млн грн. Усього в газотранспортній компанії 124 ГРП і 320 ШРП з вичерпаним терміном експлуатації", - зазначив технічний директор ПАТ "Волиньгаз" Павло Козюк.



Ще близько 12,3 млн. грн. буде направлено на заміну лічильників та обмінний фонд у кількості 8 985 лічильників газу.



Станом на 1 січня цього року із загальної кількості 62 647 квартир з газовими плитками, лічильниками оснащено 59 249 квартир, в тому числі 28 353 покрито вузлами обліку газу (ВОГ), що становить загалом 94, 5 %. Без обліку газу в області залишається близько 3 400 домогосподарств.



Тариф на розподіл "Волиньгазу" так і залишився на рівні 2016 року, що унеможливило збільшення фінансування. І навіть після зростання ціни газу з 1 листопада 2018 року, тариф облгазу не переглянули. Компанія продовжує отримувати ті ж 72 копійки з одного розподіленого кубометру газу.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. ПАТ "Волиньгаз" цього року направить майже 27 мільйонів гривень на модернізацію газорозподільних мереж області. Основні напрямки: індивідуальні лічильники та заміна обладнання.7 грудня 2018 року Національна комісія з регулювання енергетики і комунальних послуг затвердила інвестпрограму ПАТ «Волиньгаз» на 2019 рік та обсяг інвестицій ПАТ "Волиньгаз" на поточний рік, - йдеться на сайті товариства."За кошти, які виділила НКРЕКП, зможемо відремонтувати тільки 1,5 км. газопроводів, хоча 195 км. газопроводів в області, що потребують заміни. Також проводиться реконструкція 31 шкафного регуляторного пункту (ШРП) і обладнання 24 регулюючих ліній газорегуляторних пунктів (ГРП) із загальним бюджетом 7,6 млн грн. Усього в газотранспортній компанії 124 ГРП і 320 ШРП з вичерпаним терміном експлуатації", - зазначив технічний директор ПАТ "Волиньгаз"Ще близько 12,3 млн. грн. буде направлено на заміну лічильників та обмінний фонд у кількості 8 985 лічильників газу.Станом на 1 січня цього року із загальної кількості 62 647 квартир з газовими плитками, лічильниками оснащено 59 249 квартир, в тому числі 28 353 покрито вузлами обліку газу (ВОГ), що становить загалом 94, 5 %. Без обліку газу в області залишається близько 3 400 домогосподарств.Тариф на розподіл "Волиньгазу" так і залишився на рівні 2016 року, що унеможливило збільшення фінансування. І навіть після зростання ціни газу з 1 листопада 2018 року, тариф облгазу не переглянули. Компанія продовжує отримувати ті ж 72 копійки з одного розподіленого кубометру газу.

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