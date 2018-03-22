На Волині водіїв попереджають про ожеледицю на дорогах
Сьогодні, 09:37
У Волинській області станом на ранок 9 січня дорожнє покриття місцями засніжене.
Про це повідомляє Служба автомобільних доріг у Волинській області.
Минулої доби для ліквідації ожеледиці та розчищення снігу на державних автошляхах області працювало 30 механізмів та 45 працівників підрядних дорожніх підприємств.
Зазначається, що на автошляхах області можлива ожеледиця, тому водіїв і пішоходів просять бути уважними та обережними.
У разі виникнення ускладнень проїзду чи інших надзвичайних ситуацій на автошляхах державного значення Волині просять телефонувати до чергового оператора диспетчерської служби Служби автомобільних доріг у Волинській області за телефоном (0332) 78 54 69.
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Про це повідомляє Служба автомобільних доріг у Волинській області.
Минулої доби для ліквідації ожеледиці та розчищення снігу на державних автошляхах області працювало 30 механізмів та 45 працівників підрядних дорожніх підприємств.
Зазначається, що на автошляхах області можлива ожеледиця, тому водіїв і пішоходів просять бути уважними та обережними.
У разі виникнення ускладнень проїзду чи інших надзвичайних ситуацій на автошляхах державного значення Волині просять телефонувати до чергового оператора диспетчерської служби Служби автомобільних доріг у Волинській області за телефоном (0332) 78 54 69.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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