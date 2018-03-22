На Волині водіїв попереджають про ожеледицю на дорогах

У Волинській області станом на ранок 9 січня дорожнє покриття місцями засніжене.Про це повідомляє Служба автомобільних доріг у Волинській області.Минулої доби для ліквідації ожеледиці та розчищення снігу на державних автошляхах області працювало 30 механізмів та 45 працівників підрядних дорожніх підприємств.Зазначається, що на автошляхах області можлива ожеледиця, тому водіїв і пішоходів просять бути уважними та обережними.У разі виникнення ускладнень проїзду чи інших надзвичайних ситуацій на автошляхах державного значення Волині просять телефонувати до чергового оператора диспетчерської служби Служби автомобільних доріг у Волинській області за телефоном (0332) 78 54 69.