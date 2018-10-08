У Карпатах лижник, якого шукають 3 дні, вийшов на зв’язок

Ігор Грищенко - 34-річний киянин, якого



У горах він загубився ще на Святвечір. Разом із другом піднімався на верховину аби відсвяткувати Різдво. Через погану видимість лижники заблукали. Товариша Ігоря рятувальники знайшли досить швидко, - йдеться в



Що Ігор Грищенко живий, стало відомо близько о 15:30. Він сам зателефонував другу. Його телефон, який весь цей час був поза зоною, ввімкнувся буквально на кілька секунд. Лижник встиг сказати лиш кілька слів, і його телефон виключився. Ось як цю розмову переказує його мама.



«Він зателефонував одному другу, буквально на секунду ввімкнувся телефон. Він знаходиться біля річки, якої саме, він не знає. І дуже замерз. Зв'язок обірвався. Усе», - розповідає мама Ігоря.



Рятувальники на мапі показали місце, де ймовірно перебуває Ігор Грищенко. Річка Оса у Свалявському районі. Від курорту Пилипець, де з товаришем 6 січня він сів на підйомник і поїхав кататися дикими горами, це далеко. Якщо його місцеперебування встановлене вірно, то він фактично перейшов на інший бік гори.



Рятувальники вже вирушили до чоловіка. Але туди їм добиратися кілька годин. Вони сподіваються, що він протримається.



Нагадаємо, Ігор Грищенко - досвідчений гірськолижник, добре екіпірований. У Києві працював професійним тренером. Також він президент української молодіжної асоціації екстремальних видів спорту.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На телефонний зв’язок вийшов зниклий у Карпатах- 34-річний киянин, якого рятувальники шукали понад дві доби У горах він загубився ще на Святвечір. Разом із другом піднімався на верховину аби відсвяткувати Різдво. Через погану видимість лижники заблукали. Товариша Ігоря рятувальники знайшли досить швидко, - йдеться в ТСН Що Ігор Грищенко живий, стало відомо близько о 15:30. Він сам зателефонував другу. Його телефон, який весь цей час був поза зоною, ввімкнувся буквально на кілька секунд. Лижник встиг сказати лиш кілька слів, і його телефон виключився. Ось як цю розмову переказує його мама.«Він зателефонував одному другу, буквально на секунду ввімкнувся телефон. Він знаходиться біля річки, якої саме, він не знає. І дуже замерз. Зв'язок обірвався. Усе», - розповідає мама Ігоря.Рятувальники на мапі показали місце, де ймовірно перебуває Ігор Грищенко. Річка Оса у Свалявському районі. Від курорту Пилипець, де з товаришем 6 січня він сів на підйомник і поїхав кататися дикими горами, це далеко. Якщо його місцеперебування встановлене вірно, то він фактично перейшов на інший бік гори.Рятувальники вже вирушили до чоловіка. Але туди їм добиратися кілька годин. Вони сподіваються, що він протримається.Нагадаємо, Ігор Грищенко - досвідчений гірськолижник, добре екіпірований. У Києві працював професійним тренером. Також він президент української молодіжної асоціації екстремальних видів спорту.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію