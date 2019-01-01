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10 січня на Волині: гортаючи календар

10 січня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні день народження у журналістки Анни Єкименко-Поліщук (на фото).

Також день народження в доктора історичних наук, завідувача кафедри всесвітньої історії Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки Юрія Крамара.

День ангела в цей день відзначають чоловіки з ім’ям Петро та Юхим.

Вітаємо усіх іменинників, бажаємо їм здоров’я, здобутків і праці і невичерпної наснаги.

10 січня 2013 року помер волинський журналіст Сергій Коломєєць. Він помер у лікарні після тривалої хвороби.

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Теги: календар ВолиньPost, історія
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