У «Промені» відбудеться розважальна програма «Щедрик»*





Комплекс готує справжнє театралізоване дійство, інтерактивні музичні забави, рухливі розваги та змагання з використанням тематичного реквізиту!



Паралельно основному дійству відбуватиметься тематичний майстер-клас із виготовлення сувенірів: маски для вертепу або ж казкових героїв шопки!



Не тільки сучасні супер герої здатні веселити дітлахів! Відкладіть на хвильку смартфони та покажіть дітлахам традиційні розваги! Цінуймо наше, українське! З новим роком! З Різдвом Христовим!



РЦ «Промінь»:



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 14 січня о 17:00 у холі РЦ «Промінь» відбудуться справжні українські розваги для дітей – «Щедрик»!Комплекс готує справжнє театралізоване дійство, інтерактивні музичні забави, рухливі розваги та змагання з використанням тематичного реквізиту!Паралельно основному дійству відбуватиметься тематичний майстер-клас із виготовлення сувенірів: маски для вертепу або ж казкових героїв шопки!Не тільки сучасні супер герої здатні веселити дітлахів! Відкладіть на хвильку смартфони та покажіть дітлахам традиційні розваги! Цінуймо наше, українське! З новим роком! З Різдвом Христовим!РЦ «Промінь»: http://bit.ly/2VqDSka

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