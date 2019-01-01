У «Промені» відбудеться розважальна програма «Щедрик»*
Сьогодні, 18:32
14 січня о 17:00 у холі РЦ «Промінь» відбудуться справжні українські розваги для дітей – «Щедрик»!
Комплекс готує справжнє театралізоване дійство, інтерактивні музичні забави, рухливі розваги та змагання з використанням тематичного реквізиту!
Паралельно основному дійству відбуватиметься тематичний майстер-клас із виготовлення сувенірів: маски для вертепу або ж казкових героїв шопки!
Не тільки сучасні супер герої здатні веселити дітлахів! Відкладіть на хвильку смартфони та покажіть дітлахам традиційні розваги! Цінуймо наше, українське! З новим роком! З Різдвом Христовим!
РЦ «Промінь»: http://bit.ly/2VqDSka
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Комплекс готує справжнє театралізоване дійство, інтерактивні музичні забави, рухливі розваги та змагання з використанням тематичного реквізиту!
Паралельно основному дійству відбуватиметься тематичний майстер-клас із виготовлення сувенірів: маски для вертепу або ж казкових героїв шопки!
Не тільки сучасні супер герої здатні веселити дітлахів! Відкладіть на хвильку смартфони та покажіть дітлахам традиційні розваги! Цінуймо наше, українське! З новим роком! З Різдвом Христовим!
РЦ «Промінь»: http://bit.ly/2VqDSka
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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