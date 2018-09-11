На Волині судитимуть поліцейського, через якого в аварії постраждав його колега

На Волині судитимуть патрульного поліцейського, який вчинив ДТП.Прокуратура Волинської області скерувала до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про порушення 25-річним інспектором роти №1 батальйону Управління патрульної поліції у місті Луцьку правил дорожнього руху, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесні ушкодження, - повідомили у прес-службі волинської прокуратури.Увечері 11 грудня 2016 року у Луцьку екіпаж патрульних на службовому автомобілі "Toyota Prius", за кермом якого перебував обвинувачений, увімкнувши проблискові маячки та спеціальний звуковий сигнал, поспішав на допомогу іншому екіпажу.Порушуючи Правила дорожнього руху, здійснюючи на регульованому перехресті поворот на заборонний сигнал світлофора й не надавши переваги у русі іншому автомобілю, який виїжджав на перехрестя на зелене світло, поліцейський допустив зіткнення свого авто із цим автомобілем.Унаслідок дорожньо-транспортної пригоди 36-річний пасажир автомобіля "Toyota Prius", колега правоохоронця, отримав тілесні ушкодження.Відтак екс-патрульного, який звільнився з роботи у поліції, обвинувачують у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 286 КК України.Далі – слово за судом.Прес-служба прокуратури області