Зниклого в Карпатах лижника шукають на гвинтокрилі





Про це повідомляє прес-служба ДСНС України у Facebook, - пише



"Для пошуку туриста киянина залучено гвинтокрил МІ-8. Наразі рятувальники здійснюють обліт території для обстеження та встановлення місця його перебування", – йдеться у повідомленні.



Рятувальникам вдалося підняти гелікоптер у небо лише завдяки тому, що поліпшилася погода і припинився рясний сніг.



Працівники ДСНС покладають велику надію на повітряну розвідку і ні на мить не припиняють рятувальну операцію. Наразі у пошуках задіяно всі резервні сили, важку техніку, а також півсотні людей, серед яких закарпатські рятувальники, львівські гірські рятувальники, лісівники, а також волонтери, які мають відповідний досвід.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Для пошуку лижника, який загубився у Міжгірському районі Закарпатської області поблизу гори Гимба ще 6 січня, рятувальники залучили гвинтокрил.Про це повідомляє прес-служба ДСНС України у Facebook, - пише 24 канал "Для пошуку туриста киянина залучено гвинтокрил МІ-8. Наразі рятувальники здійснюють обліт території для обстеження та встановлення місця його перебування", – йдеться у повідомленні.Рятувальникам вдалося підняти гелікоптер у небо лише завдяки тому, що поліпшилася погода і припинився рясний сніг.Працівники ДСНС покладають велику надію на повітряну розвідку і ні на мить не припиняють рятувальну операцію. Наразі у пошуках задіяно всі резервні сили, важку техніку, а також півсотні людей, серед яких закарпатські рятувальники, львівські гірські рятувальники, лісівники, а також волонтери, які мають відповідний досвід.

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