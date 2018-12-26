Зниклого в Карпатах лижника шукають на гвинтокрилі
Сьогодні, 15:24
Для пошуку лижника, який загубився у Міжгірському районі Закарпатської області поблизу гори Гимба ще 6 січня, рятувальники залучили гвинтокрил.
Про це повідомляє прес-служба ДСНС України у Facebook, - пише 24 канал.
"Для пошуку туриста киянина залучено гвинтокрил МІ-8. Наразі рятувальники здійснюють обліт території для обстеження та встановлення місця його перебування", – йдеться у повідомленні.
Рятувальникам вдалося підняти гелікоптер у небо лише завдяки тому, що поліпшилася погода і припинився рясний сніг.
Працівники ДСНС покладають велику надію на повітряну розвідку і ні на мить не припиняють рятувальну операцію. Наразі у пошуках задіяно всі резервні сили, важку техніку, а також півсотні людей, серед яких закарпатські рятувальники, львівські гірські рятувальники, лісівники, а також волонтери, які мають відповідний досвід.
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Про це повідомляє прес-служба ДСНС України у Facebook, - пише 24 канал.
"Для пошуку туриста киянина залучено гвинтокрил МІ-8. Наразі рятувальники здійснюють обліт території для обстеження та встановлення місця його перебування", – йдеться у повідомленні.
Рятувальникам вдалося підняти гелікоптер у небо лише завдяки тому, що поліпшилася погода і припинився рясний сніг.
Працівники ДСНС покладають велику надію на повітряну розвідку і ні на мить не припиняють рятувальну операцію. Наразі у пошуках задіяно всі резервні сили, важку техніку, а також півсотні людей, серед яких закарпатські рятувальники, львівські гірські рятувальники, лісівники, а також волонтери, які мають відповідний досвід.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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