Куди піти на вихідні у Луцьку: 11-13 січня
Сьогодні, 11:00
Зимові гуляння – у розпалі. І хоч Новий рік та Різдво минуло, у запасі є ще чимало свят, аби відпочити та розважитися.
Але це все, звісно, після роботи. А після активного робочого тижня варто подбати про те, як, де і з ким провести вихідні. Цей вікенд буде доволі насиченими у культурному та розважальному плані. Кожен зможе вибрати собі подію до душі.
Тому Інформаційне агентство ВолиньPost підготувало для вас добірку заходів, які допоможуть «перезарядити батарейки» після робочого тижня.
До уваги організаторів масових заходів у Луцьку! Якщо вас не вказали в цьому переліку, будь ласка, надішліть інформацію на пошту [email protected]
П’ятниця, 11 січня
Подія: Гоцалки
Тип заходу: вечірка
Місце: пивний клуб «Оболонь»
Що обіцяють: Танці, які узагальнюють музичний формат Кораблика. Абсолютно різнопланова музика в наших динаміках для ваших вух, ніг та інших запчастинок тіла, під яку чудово можна натанцюватись, наобійматись і навіть пофліртувати ;) А ще можна посьорбати свіжого пивка, глінтвейну чи наливочок і послухати добрячу порцію гарних хітів. Що і пропонуємо вам зробити вже найближчим часом.
Подія: Про що мовчать чоловіки або Дикун Forever
Тип заходу: stand-up комедія
Місце: Палац культури міста Луцька
Початок: 19:00
Що обіцяють: Багато століть жінки задаються питанням: про що, насправді, думають чоловіки? Відповідь знайдено! Але ви дуже здивуєтесь її неоднозначності. А про що чоловіки мовчать - це взагалі окрема розмова!
"Про що мовчать чоловіки" - це неймовірна спроба коміка Роба Беккера відповісти на запитання, що турбують нас найбільше. Американський актор, а за сумісництвом сімейний психолог, настільки близько дістався істини, що його п’єса не тільки протрималась рекордний час на сценах Бродвею та Вегаса, але і була нагороджена "Olivier Awards" і навіть потрапила до сторінок Книги театральних рекордів.
Унікальна моновистава у жанрі стендап - захоплюючий монолог, в якому обіграна вся абсурдність конфліктів у стосунках. Постановка, незважаючи на легкість та веселість, переслідує важливу мету - примирення представників протилежної статі та можливість зробити їх життя хоча б трошки веселішим і гармонійнішим.
Подія: Різдвяна ніч
Тип заходу: вистава
Місце: Волинський академічний театр імені Т.Г. Шевченка
Початок: 18:00
Що обіцяють: Різдвяна ніч Михайла Ілляшенка за повістю Миколи Гоголя та п'єсою Михайла Старицького, муз. Миколи Лисенка. Музична комедія на дві дії.
Субота, 12 січня
Подія: Серія майстер-класів з олійного живопису
Тип заходу: майстер-клас
Місце: Музей сучасного українського мистецтва Корсаків
Початок: 13:00
Що обіцяють: Академія сучасного мистецтва продовжує серію майстер-класів з олійного живопису! Наступне заняття відбудеться 12 січня , у суботу, з 13:00 до 15.00. Майстер-клас проводитиме живописець Геннадій Юр’єв. Ви матимете можливість ознайомитися з відомою мистецькою технікою, попрацювати та поспілкуватися з відомими українськими митцями та створити власну живописну роботу! Вартість: 300 грн. Матеріалами забезпечуємо. Кількість місць обмежена.
Подія: Лекція «Що таке сучасний танець? Хронологія хореографії»
Тип заходу: лекція
Місце: Музей сучасного українського мистецтва Корсаків
Початок: 17:00
Що обіцяють: Спочатку було слово? Друга лекція по сучасному театру присвячена хореографії ХХ ст. Як трансформувався танець від класичного балету через німецьку школу Рудольфа фон Лабана, Мері Вігман, американців від Анн Халпрін, Марти Грем і Мерса Канінгема до школи Джадсоновської церкви: Тріша Браун, Ивон Райнер, Саймон Форті, Стів Пакстон. А також поговоримо і подивимось сучасних хореографів contemporary dance і театру, який представлен всесвітньо відомими іменами: Мері Шуінар, Ян Фабр, Матільда Моньє, Дімітріс Папаіоннау, Борис Шармац, Анна Тереза де Кеерсмакер та багато інших. Що таке тілесність, як з нею можна працювати? Спочатку було слово? Спочатку був рух!
Подія: Міжнародний етно-фестиваль «Різдво у Луцьку»
Тип заходу: фестиваль
Місце: локації міста
Початок: 12:00
Що обіцяють: Незважаючи на сніг і мороз, Різдвяні свята є чи не найтеплішими і найсвітлішими. Адже вони зігріті нашою любов'ю, теплом сердець, родинним затишком, а ще вони освічені світлом Вифлиємської зорі! У ці дні ми активно ходимо в гості і. Запрошуємо в гості до нас на Різдво... на Різдво у Луцьку!
Подія: «URBAN PARTY»
Тип заходу: вечірка за участі: ФІЛІН (Біла Церква) з презентацією альбому
Місце: пивний клуб «Оболонь»
Початок: 21:00
Що обіцяють: Більше року пройшло в Кораблику від часів, коли ми влаштовували Урбан-вечірки. Гучні й атмосферні, з класними артистами та бітами. На цей раз до Луцька завітають гості з виключно україномовним контентом. Разом із "Аромотерапія Запис" ми вирішили підтримати та показати, що в Україні є своя гідна альтернатива російському репу, який лунає ледь не в кожному дворі з динаміків підлітків. Цього разу до нас вдруге завітає "Філін" з Білої Церкви із презентацією альбому "Прокинься", вперше побуває у Луцьку крута київська ватага "Тулим" - чувачки виконають як старі перевірені треки, так і запрезентують зовсім нові, які ще ніде не виконували. Ставити платівки буде київський діггер та коллекціонер DJ Маска, який теж вперше завітає до Луцька і вмикатиме виключно вінілові записи з українським грувом починаючи з 60их та закінчуючи 80ми роками минулого століття, котрий незважаючи на жорстку цензуру мав усі ознаки західного джазу, психоделічного року, фанку, соул, диско, та самобутність котрого можна легко порівняти з афробітом! Ну, а по завершенні виступів "добиватиме" хіп-хоп танцульками Тіма. Гадаємо, ви вже здогадались, що вечірка має видатись крутезною? ;) Радимо завчасно потурбуватись про столик, щоб потім не шкодувати, що не втрапили на подію..
Неділя, 13 січня
Подія: Beer Mix: дискотівка на будь-який смак!
Тип заходу: вечірка
Місце: пивний клуб «Оболонь»
Що обіцяють: У цей вечір на вас чекає чергова мішанка пива з музикою. І де, як не в Кораблику, її робити?! Абсолютно різнопланова музика різних стилів та років, яку будемо адаптовувати під ваші смаки та вподобання безпосередньо у залі. Класичні обмеження - традиційний корабельний формат: ніякого шансону, техно, попси (не плутати з якісною поп-музикою) та москальні. Хороша нагода відірватись хорошою компанією в хорошому місці.
Подія: Різдвяне шоу «Коляда з Тетяною Ціхоцькою»
Тип заходу: концерт
Місце: Волинський академічний обласний музично-драматичний театр ім. Тараса Шевченка
Початок: 18:00
Що обіцяють: Різдвяна концертна програма. Солістка, автор ідеї, режисер – Тетяна Ціхоцька. У програмі неповторна атмосфера всіх різдвяних традицій у виконанні популярних волинських виконавців.
В концерті звучать як знані кожному слухачеві популярні щедрівки та колядки, так і рідкісні, відтворені зі старовинних партитур. Жоден концерт не обходиться без композицій «Нова радість стала», «Ой, сивая тая зозуленька», «Колядник», «Маланка», «Слава нашим господарям», завжди очікуваним є неперевершений «Щедрик», незмінну овацію викликає й повстанська колядка «Ой, уставай, брате».
Концертне дійство має унікальну сценічну режисуру – це не просто послідовність виступів, а суцільне театралізоване дійство, коли одна яскрава різдвяна картина змінює іншу. Окрім солістів в програмі задіяні танцювальні колективи, актори театру, інструментальний ансамбль.
Подія: «Снігова королева»
Тип заходу: вистава
Місце: Волинський академічний обласний театр ляльок
Початок: 12:00
Що обіцяють: Взимку, коли за вікном ішов сніг, дівчинка Герда і її названий братик Кай любили гратися на горищі, де було тепло, затишно і розцвітали прекрасні квіти - біла і червона троянди.
Та ось у вікні з'явився силует Снігової Королеви. Кай наблизився і відчув, як ніби щось потрапило в очі та гостро кольнуло в серце... Він раптово змінився... Сам пішов кататися на санчатах і більше додому не повернувся...
Дівчинка Герда вирушає на пошуки свого братика. Які пригоди з нею відбувалися - дізнаєтеся із розповідей Олє Лукойє.
11-13 січня. КІНОПРЕМ’ЄРИ
Фільм: Шлях додому
Жанр: пригоди, сімейний
Місце: «Premier City»
Початок: 11:15, 15:30, 19:00, 21:00
Про що фільм?
Що робити, якщо тебе і твого улюбленого господаря розділяють сотні кілометрів? Белла знає відповідь: вона обов'язково повернеться додому, чого б їй це не коштувало! І шлях її буде сповнений неймовірних пригод, небезпек і дивних відкриттів.
Фільм: Гра пам'яті
Жанр: драма, кримінал
Місце: «Premier City»
Початок: 12:10, 22:00
Про що фільм?
Зухвале пограбування інкасаторської машини стало найгучнішим злочином в місті. Головну таємницю - де заховані вкрадені гроші - зможе розкрити лише єдиний злочинець, що вижив після колотнечі . Але є один нюанс: він повністю втратив пам'ять. Розкрити злочин допоможе експериментальна речовина: грабіжник, вивчаючи глибини свого розуму, і коп, наступний за ним, повинні прийти до точки повернення. Точці, де все почалося і має закінчитися.
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Але це все, звісно, після роботи. А після активного робочого тижня варто подбати про те, як, де і з ким провести вихідні. Цей вікенд буде доволі насиченими у культурному та розважальному плані. Кожен зможе вибрати собі подію до душі.
Тому Інформаційне агентство ВолиньPost підготувало для вас добірку заходів, які допоможуть «перезарядити батарейки» після робочого тижня.
До уваги організаторів масових заходів у Луцьку! Якщо вас не вказали в цьому переліку, будь ласка, надішліть інформацію на пошту [email protected]
П’ятниця, 11 січня
Подія: Гоцалки
Тип заходу: вечірка
Місце: пивний клуб «Оболонь»
Що обіцяють: Танці, які узагальнюють музичний формат Кораблика. Абсолютно різнопланова музика в наших динаміках для ваших вух, ніг та інших запчастинок тіла, під яку чудово можна натанцюватись, наобійматись і навіть пофліртувати ;) А ще можна посьорбати свіжого пивка, глінтвейну чи наливочок і послухати добрячу порцію гарних хітів. Що і пропонуємо вам зробити вже найближчим часом.
Подія: Про що мовчать чоловіки або Дикун Forever
Тип заходу: stand-up комедія
Місце: Палац культури міста Луцька
Початок: 19:00
Що обіцяють: Багато століть жінки задаються питанням: про що, насправді, думають чоловіки? Відповідь знайдено! Але ви дуже здивуєтесь її неоднозначності. А про що чоловіки мовчать - це взагалі окрема розмова!
"Про що мовчать чоловіки" - це неймовірна спроба коміка Роба Беккера відповісти на запитання, що турбують нас найбільше. Американський актор, а за сумісництвом сімейний психолог, настільки близько дістався істини, що його п’єса не тільки протрималась рекордний час на сценах Бродвею та Вегаса, але і була нагороджена "Olivier Awards" і навіть потрапила до сторінок Книги театральних рекордів.
Унікальна моновистава у жанрі стендап - захоплюючий монолог, в якому обіграна вся абсурдність конфліктів у стосунках. Постановка, незважаючи на легкість та веселість, переслідує важливу мету - примирення представників протилежної статі та можливість зробити їх життя хоча б трошки веселішим і гармонійнішим.
Подія: Різдвяна ніч
Тип заходу: вистава
Місце: Волинський академічний театр імені Т.Г. Шевченка
Початок: 18:00
Що обіцяють: Різдвяна ніч Михайла Ілляшенка за повістю Миколи Гоголя та п'єсою Михайла Старицького, муз. Миколи Лисенка. Музична комедія на дві дії.
Субота, 12 січня
Подія: Серія майстер-класів з олійного живопису
Тип заходу: майстер-клас
Місце: Музей сучасного українського мистецтва Корсаків
Початок: 13:00
Що обіцяють: Академія сучасного мистецтва продовжує серію майстер-класів з олійного живопису! Наступне заняття відбудеться 12 січня , у суботу, з 13:00 до 15.00. Майстер-клас проводитиме живописець Геннадій Юр’єв. Ви матимете можливість ознайомитися з відомою мистецькою технікою, попрацювати та поспілкуватися з відомими українськими митцями та створити власну живописну роботу! Вартість: 300 грн. Матеріалами забезпечуємо. Кількість місць обмежена.
Подія: Лекція «Що таке сучасний танець? Хронологія хореографії»
Тип заходу: лекція
Місце: Музей сучасного українського мистецтва Корсаків
Початок: 17:00
Що обіцяють: Спочатку було слово? Друга лекція по сучасному театру присвячена хореографії ХХ ст. Як трансформувався танець від класичного балету через німецьку школу Рудольфа фон Лабана, Мері Вігман, американців від Анн Халпрін, Марти Грем і Мерса Канінгема до школи Джадсоновської церкви: Тріша Браун, Ивон Райнер, Саймон Форті, Стів Пакстон. А також поговоримо і подивимось сучасних хореографів contemporary dance і театру, який представлен всесвітньо відомими іменами: Мері Шуінар, Ян Фабр, Матільда Моньє, Дімітріс Папаіоннау, Борис Шармац, Анна Тереза де Кеерсмакер та багато інших. Що таке тілесність, як з нею можна працювати? Спочатку було слово? Спочатку був рух!
Подія: Міжнародний етно-фестиваль «Різдво у Луцьку»
Тип заходу: фестиваль
Місце: локації міста
Початок: 12:00
Що обіцяють: Незважаючи на сніг і мороз, Різдвяні свята є чи не найтеплішими і найсвітлішими. Адже вони зігріті нашою любов'ю, теплом сердець, родинним затишком, а ще вони освічені світлом Вифлиємської зорі! У ці дні ми активно ходимо в гості і. Запрошуємо в гості до нас на Різдво... на Різдво у Луцьку!
Подія: «URBAN PARTY»
Тип заходу: вечірка за участі: ФІЛІН (Біла Церква) з презентацією альбому
Місце: пивний клуб «Оболонь»
Початок: 21:00
Що обіцяють: Більше року пройшло в Кораблику від часів, коли ми влаштовували Урбан-вечірки. Гучні й атмосферні, з класними артистами та бітами. На цей раз до Луцька завітають гості з виключно україномовним контентом. Разом із "Аромотерапія Запис" ми вирішили підтримати та показати, що в Україні є своя гідна альтернатива російському репу, який лунає ледь не в кожному дворі з динаміків підлітків. Цього разу до нас вдруге завітає "Філін" з Білої Церкви із презентацією альбому "Прокинься", вперше побуває у Луцьку крута київська ватага "Тулим" - чувачки виконають як старі перевірені треки, так і запрезентують зовсім нові, які ще ніде не виконували. Ставити платівки буде київський діггер та коллекціонер DJ Маска, який теж вперше завітає до Луцька і вмикатиме виключно вінілові записи з українським грувом починаючи з 60их та закінчуючи 80ми роками минулого століття, котрий незважаючи на жорстку цензуру мав усі ознаки західного джазу, психоделічного року, фанку, соул, диско, та самобутність котрого можна легко порівняти з афробітом! Ну, а по завершенні виступів "добиватиме" хіп-хоп танцульками Тіма. Гадаємо, ви вже здогадались, що вечірка має видатись крутезною? ;) Радимо завчасно потурбуватись про столик, щоб потім не шкодувати, що не втрапили на подію..
Неділя, 13 січня
Подія: Beer Mix: дискотівка на будь-який смак!
Тип заходу: вечірка
Місце: пивний клуб «Оболонь»
Що обіцяють: У цей вечір на вас чекає чергова мішанка пива з музикою. І де, як не в Кораблику, її робити?! Абсолютно різнопланова музика різних стилів та років, яку будемо адаптовувати під ваші смаки та вподобання безпосередньо у залі. Класичні обмеження - традиційний корабельний формат: ніякого шансону, техно, попси (не плутати з якісною поп-музикою) та москальні. Хороша нагода відірватись хорошою компанією в хорошому місці.
Подія: Різдвяне шоу «Коляда з Тетяною Ціхоцькою»
Тип заходу: концерт
Місце: Волинський академічний обласний музично-драматичний театр ім. Тараса Шевченка
Початок: 18:00
Що обіцяють: Різдвяна концертна програма. Солістка, автор ідеї, режисер – Тетяна Ціхоцька. У програмі неповторна атмосфера всіх різдвяних традицій у виконанні популярних волинських виконавців.
В концерті звучать як знані кожному слухачеві популярні щедрівки та колядки, так і рідкісні, відтворені зі старовинних партитур. Жоден концерт не обходиться без композицій «Нова радість стала», «Ой, сивая тая зозуленька», «Колядник», «Маланка», «Слава нашим господарям», завжди очікуваним є неперевершений «Щедрик», незмінну овацію викликає й повстанська колядка «Ой, уставай, брате».
Концертне дійство має унікальну сценічну режисуру – це не просто послідовність виступів, а суцільне театралізоване дійство, коли одна яскрава різдвяна картина змінює іншу. Окрім солістів в програмі задіяні танцювальні колективи, актори театру, інструментальний ансамбль.
Подія: «Снігова королева»
Тип заходу: вистава
Місце: Волинський академічний обласний театр ляльок
Початок: 12:00
Що обіцяють: Взимку, коли за вікном ішов сніг, дівчинка Герда і її названий братик Кай любили гратися на горищі, де було тепло, затишно і розцвітали прекрасні квіти - біла і червона троянди.
Та ось у вікні з'явився силует Снігової Королеви. Кай наблизився і відчув, як ніби щось потрапило в очі та гостро кольнуло в серце... Він раптово змінився... Сам пішов кататися на санчатах і більше додому не повернувся...
Дівчинка Герда вирушає на пошуки свого братика. Які пригоди з нею відбувалися - дізнаєтеся із розповідей Олє Лукойє.
11-13 січня. КІНОПРЕМ’ЄРИ
Фільм: Шлях додому
Жанр: пригоди, сімейний
Місце: «Premier City»
Початок: 11:15, 15:30, 19:00, 21:00
Про що фільм?
Що робити, якщо тебе і твого улюбленого господаря розділяють сотні кілометрів? Белла знає відповідь: вона обов'язково повернеться додому, чого б їй це не коштувало! І шлях її буде сповнений неймовірних пригод, небезпек і дивних відкриттів.
Фільм: Гра пам'яті
Жанр: драма, кримінал
Місце: «Premier City»
Початок: 12:10, 22:00
Про що фільм?
Зухвале пограбування інкасаторської машини стало найгучнішим злочином в місті. Головну таємницю - де заховані вкрадені гроші - зможе розкрити лише єдиний злочинець, що вижив після колотнечі . Але є один нюанс: він повністю втратив пам'ять. Розкрити злочин допоможе експериментальна речовина: грабіжник, вивчаючи глибини свого розуму, і коп, наступний за ним, повинні прийти до точки повернення. Точці, де все почалося і має закінчитися.
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