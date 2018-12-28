Куди піти на вихідні у Луцьку: 11-13 січня

Зимові гуляння – у розпалі. І хоч Новий рік та Різдво минуло, у запасі є ще чимало свят, аби відпочити та розважитися.Але це все, звісно, після роботи. А після активного робочого тижня варто подбати про те, як, де і з ким провести вихідні. Цей вікенд буде доволі насиченими у культурному та розважальному плані. Кожен зможе вибрати собі подію до душі.Томупідготувало для вас добірку заходів, які допоможуть «перезарядити батарейки» після робочого тижня.Подія:Тип заходу: вечіркаМісце: пивний клуб «Оболонь»Що обіцяють: Танці, які узагальнюють музичний формат Кораблика. Абсолютно різнопланова музика в наших динаміках для ваших вух, ніг та інших запчастинок тіла, під яку чудово можна натанцюватись, наобійматись і навіть пофліртувати ;) А ще можна посьорбати свіжого пивка, глінтвейну чи наливочок і послухати добрячу порцію гарних хітів. Що і пропонуємо вам зробити вже найближчим часом.Подія:Тип заходу: stand-up комедіяМісце: Палац культури міста ЛуцькаПочаток: 19:00Що обіцяють: Багато століть жінки задаються питанням: про що, насправді, думають чоловіки? Відповідь знайдено! Але ви дуже здивуєтесь її неоднозначності. А про що чоловіки мовчать - це взагалі окрема розмова!"Про що мовчать чоловіки" - це неймовірна спроба коміка Роба Беккера відповісти на запитання, що турбують нас найбільше. Американський актор, а за сумісництвом сімейний психолог, настільки близько дістався істини, що його п’єса не тільки протрималась рекордний час на сценах Бродвею та Вегаса, але і була нагороджена "Olivier Awards" і навіть потрапила до сторінок Книги театральних рекордів.Унікальна моновистава у жанрі стендап - захоплюючий монолог, в якому обіграна вся абсурдність конфліктів у стосунках. Постановка, незважаючи на легкість та веселість, переслідує важливу мету - примирення представників протилежної статі та можливість зробити їх життя хоча б трошки веселішим і гармонійнішим.Подія:Тип заходу: виставаМісце: Волинський академічний театр імені Т.Г. ШевченкаПочаток: 18:00Що обіцяють: Різдвяна ніч Михайла Ілляшенка за повістю Миколи Гоголя та п'єсою Михайла Старицького, муз. Миколи Лисенка. Музична комедія на дві дії.Подія:Тип заходу: майстер-класМісце: Музей сучасного українського мистецтва КорсаківПочаток: 13:00Що обіцяють: Академія сучасного мистецтва продовжує серію майстер-класів з олійного живопису! Наступне заняття відбудеться 12 січня , у суботу, з 13:00 до 15.00. Майстер-клас проводитиме живописець Геннадій Юр’єв. Ви матимете можливість ознайомитися з відомою мистецькою технікою, попрацювати та поспілкуватися з відомими українськими митцями та створити власну живописну роботу! Вартість: 300 грн. Матеріалами забезпечуємо. Кількість місць обмежена.Подія:Тип заходу: лекціяМісце: Музей сучасного українського мистецтва КорсаківПочаток: 17:00Що обіцяють: Спочатку було слово? Друга лекція по сучасному театру присвячена хореографії ХХ ст. Як трансформувався танець від класичного балету через німецьку школу Рудольфа фон Лабана, Мері Вігман, американців від Анн Халпрін, Марти Грем і Мерса Канінгема до школи Джадсоновської церкви: Тріша Браун, Ивон Райнер, Саймон Форті, Стів Пакстон. А також поговоримо і подивимось сучасних хореографів contemporary dance і театру, який представлен всесвітньо відомими іменами: Мері Шуінар, Ян Фабр, Матільда Моньє, Дімітріс Папаіоннау, Борис Шармац, Анна Тереза де Кеерсмакер та багато інших. Що таке тілесність, як з нею можна працювати? Спочатку було слово? Спочатку був рух!Подія:Тип заходу: фестивальМісце: локації містаПочаток: 12:00Що обіцяють: Незважаючи на сніг і мороз, Різдвяні свята є чи не найтеплішими і найсвітлішими. Адже вони зігріті нашою любов'ю, теплом сердець, родинним затишком, а ще вони освічені світлом Вифлиємської зорі! У ці дні ми активно ходимо в гості і. Запрошуємо в гості до нас на Різдво... на Різдво у Луцьку!Подія:Тип заходу: вечірка за участі: ФІЛІН (Біла Церква) з презентацією альбомуМісце: пивний клуб «Оболонь»Початок: 21:00Що обіцяють: Більше року пройшло в Кораблику від часів, коли ми влаштовували Урбан-вечірки. Гучні й атмосферні, з класними артистами та бітами. На цей раз до Луцька завітають гості з виключно україномовним контентом. Разом із "Аромотерапія Запис" ми вирішили підтримати та показати, що в Україні є своя гідна альтернатива російському репу, який лунає ледь не в кожному дворі з динаміків підлітків. Цього разу до нас вдруге завітає "Філін" з Білої Церкви із презентацією альбому "Прокинься", вперше побуває у Луцьку крута київська ватага "Тулим" - чувачки виконають як старі перевірені треки, так і запрезентують зовсім нові, які ще ніде не виконували. Ставити платівки буде київський діггер та коллекціонер DJ Маска, який теж вперше завітає до Луцька і вмикатиме виключно вінілові записи з українським грувом починаючи з 60их та закінчуючи 80ми роками минулого століття, котрий незважаючи на жорстку цензуру мав усі ознаки західного джазу, психоделічного року, фанку, соул, диско, та самобутність котрого можна легко порівняти з афробітом! Ну, а по завершенні виступів "добиватиме" хіп-хоп танцульками Тіма. Гадаємо, ви вже здогадались, що вечірка має видатись крутезною? ;) Радимо завчасно потурбуватись про столик, щоб потім не шкодувати, що не втрапили на подію..Подія:Тип заходу: вечіркаМісце: пивний клуб «Оболонь»Що обіцяють: У цей вечір на вас чекає чергова мішанка пива з музикою. І де, як не в Кораблику, її робити?! Абсолютно різнопланова музика різних стилів та років, яку будемо адаптовувати під ваші смаки та вподобання безпосередньо у залі. Класичні обмеження - традиційний корабельний формат: ніякого шансону, техно, попси (не плутати з якісною поп-музикою) та москальні. Хороша нагода відірватись хорошою компанією в хорошому місці.Подія:Тип заходу: концертМісце: Волинський академічний обласний музично-драматичний театр ім. Тараса ШевченкаПочаток: 18:00Що обіцяють: Різдвяна концертна програма. Солістка, автор ідеї, режисер – Тетяна Ціхоцька. У програмі неповторна атмосфера всіх різдвяних традицій у виконанні популярних волинських виконавців.В концерті звучать як знані кожному слухачеві популярні щедрівки та колядки, так і рідкісні, відтворені зі старовинних партитур. Жоден концерт не обходиться без композицій «Нова радість стала», «Ой, сивая тая зозуленька», «Колядник», «Маланка», «Слава нашим господарям», завжди очікуваним є неперевершений «Щедрик», незмінну овацію викликає й повстанська колядка «Ой, уставай, брате».Концертне дійство має унікальну сценічну режисуру – це не просто послідовність виступів, а суцільне театралізоване дійство, коли одна яскрава різдвяна картина змінює іншу. Окрім солістів в програмі задіяні танцювальні колективи, актори театру, інструментальний ансамбль.Подія:Тип заходу: виставаМісце: Волинський академічний обласний театр ляльокПочаток: 12:00Що обіцяють: Взимку, коли за вікном ішов сніг, дівчинка Герда і її названий братик Кай любили гратися на горищі, де було тепло, затишно і розцвітали прекрасні квіти - біла і червона троянди.Та ось у вікні з'явився силует Снігової Королеви. Кай наблизився і відчув, як ніби щось потрапило в очі та гостро кольнуло в серце... Він раптово змінився... Сам пішов кататися на санчатах і більше додому не повернувся...Дівчинка Герда вирушає на пошуки свого братика. Які пригоди з нею відбувалися - дізнаєтеся із розповідей Олє Лукойє.Фільм:Жанр: пригоди, сімейнийМісце: «Premier City»Початок: 11:15, 15:30, 19:00, 21:00Про що фільм?Що робити, якщо тебе і твого улюбленого господаря розділяють сотні кілометрів? Белла знає відповідь: вона обов'язково повернеться додому, чого б їй це не коштувало! І шлях її буде сповнений неймовірних пригод, небезпек і дивних відкриттів.Фільм:Жанр: драма, криміналМісце: «Premier City»Початок: 12:10, 22:00Про що фільм?Зухвале пограбування інкасаторської машини стало найгучнішим злочином в місті. Головну таємницю - де заховані вкрадені гроші - зможе розкрити лише єдиний злочинець, що вижив після колотнечі . Але є один нюанс: він повністю втратив пам'ять. Розкрити злочин допоможе експериментальна речовина: грабіжник, вивчаючи глибини свого розуму, і коп, наступний за ним, повинні прийти до точки повернення. Точці, де все почалося і має закінчитися.