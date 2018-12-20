MONATIK опублікував ніжне фото рудоволосої дружини і присвятив їй ліричні рядки
Сьогодні, 16:03
Український співак з Луцька Monatik поділився з фоловерами фото своєї дружини Іри.
Ніжна світлина, на якій обличчя Іри приховує скуйовджене вітром волосся зроблене на березі Персидської затоки у Дубаї, де вони проводять сімейний відпочинок, - пише ТСН.
"Це розкішне волосся й очі кольору молодість підіймають знову, хоча... після ударів таких не піднімаються", - ніжно підписав артист світлину.
Він додав ще декілька рядків. Наводимо мовою оригіналу:
"Эти роскошные волосы и глаза цвета молодость подымают опять, хотя... после ударов таких не поднимаются. Эти ливни лишь поют о хорошем, ведь перемены случаются, когда прислушаться, а мы пытаемся. Сколько повидали, сколько раз ломали, как бы сильно не носила нас земля, а это было все не зря, не зря, не зря..."
Любовна лірика Monatik і світлина його рудоволосої дружини привела фанів у захват. "Прекрасна Іра, чудовий ви", "Яка вона у вас красуня", "Дуже гарні рядки", "Ви неймовірна людина і є прикладом для наслідування", - писали фоловери у коментарях.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Ніжна світлина, на якій обличчя Іри приховує скуйовджене вітром волосся зроблене на березі Персидської затоки у Дубаї, де вони проводять сімейний відпочинок, - пише ТСН.
"Це розкішне волосся й очі кольору молодість підіймають знову, хоча... після ударів таких не піднімаються", - ніжно підписав артист світлину.
Він додав ще декілька рядків. Наводимо мовою оригіналу:
"Эти роскошные волосы и глаза цвета молодость подымают опять, хотя... после ударов таких не поднимаются. Эти ливни лишь поют о хорошем, ведь перемены случаются, когда прислушаться, а мы пытаемся. Сколько повидали, сколько раз ломали, как бы сильно не носила нас земля, а это было все не зря, не зря, не зря..."
Любовна лірика Monatik і світлина його рудоволосої дружини привела фанів у захват. "Прекрасна Іра, чудовий ви", "Яка вона у вас красуня", "Дуже гарні рядки", "Ви неймовірна людина і є прикладом для наслідування", - писали фоловери у коментарях.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Аварія у Луцьку: Renault влетіло у маршрутку
Сьогодні, 16:21
У Львові в квартирі знайшли мертвими двох туристів
Сьогодні, 16:05
MONATIK опублікував ніжне фото рудоволосої дружини і присвятив їй ліричні рядки
Сьогодні, 16:03
У місті на Волині громада собору може перейти до ПЦУ
Сьогодні, 15:48
У Луцьку на центральному ринку викрили продавця сурогату
Сьогодні, 15:48