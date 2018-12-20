MONATIK опублікував ніжне фото рудоволосої дружини і присвятив їй ліричні рядки

Monatik поділився з фоловерами фото своєї дружини Іри.



Ніжна світлина, на якій обличчя Іри приховує скуйовджене вітром волосся зроблене на березі Персидської затоки у Дубаї, де вони проводять сімейний відпочинок, - пише



"Це розкішне волосся й очі кольору молодість підіймають знову, хоча... після ударів таких не піднімаються", - ніжно підписав артист світлину.



Він додав ще декілька рядків. Наводимо мовою оригіналу:



"Эти роскошные волосы и глаза цвета молодость подымают опять, хотя... после ударов таких не поднимаются. Эти ливни лишь поют о хорошем, ведь перемены случаются, когда прислушаться, а мы пытаемся. Сколько повидали, сколько раз ломали, как бы сильно не носила нас земля, а это было все не зря, не зря, не зря..."



Любовна лірика Monatik і світлина його рудоволосої дружини привела фанів у захват. "Прекрасна Іра, чудовий ви", "Яка вона у вас красуня", "Дуже гарні рядки", "Ви неймовірна людина і є прикладом для наслідування", - писали фоловери у коментарях.





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