вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

MONATIK опублікував ніжне фото рудоволосої дружини і присвятив їй ліричні рядки

MONATIK опублікував ніжне фото рудоволосої дружини і присвятив їй ліричні рядки
Український співак з Луцька Monatik поділився з фоловерами фото своєї дружини Іри.

Ніжна світлина, на якій обличчя Іри приховує скуйовджене вітром волосся зроблене на березі Персидської затоки у Дубаї, де вони проводять сімейний відпочинок, - пише ТСН.

"Це розкішне волосся й очі кольору молодість підіймають знову, хоча... після ударів таких не піднімаються", - ніжно підписав артист світлину.

Він додав ще декілька рядків. Наводимо мовою оригіналу: 

"Эти роскошные волосы и глаза цвета молодость подымают опять, хотя... после ударов таких не поднимаются. Эти ливни лишь поют о хорошем, ведь перемены случаются, когда прислушаться, а мы пытаемся. Сколько повидали, сколько раз ломали, как бы сильно не носила нас земля, а это было все не зря, не зря, не зря..."

Любовна лірика Monatik і світлина його рудоволосої дружини привела фанів у захват. "Прекрасна Іра, чудовий ви", "Яка вона у вас красуня", "Дуже гарні рядки", "Ви неймовірна людина і є прикладом для наслідування", - писали фоловери у коментарях.

MONATIK опублікував ніжне фото рудоволосої дружини і присвятив їй ліричні рядки

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Монатік, успіх, популярність
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Заміж за іноземця: лучанка розповіла про особливості шлюбу з турком
ТОП-5 волинських фірм, які платять 10-18 тисяч гривень зарплати
На Волині священику УПЦ (МП) заборонили служіння через бажання приєднатися до ПЦУ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Аварія у Луцьку: Renault влетіло у маршрутку
Сьогодні, 16:21
У Львові в квартирі знайшли мертвими двох туристів
Сьогодні, 16:05
MONATIK опублікував ніжне фото рудоволосої дружини і присвятив їй ліричні рядки
Сьогодні, 16:03
У місті на Волині громада собору може перейти до ПЦУ
Сьогодні, 15:48
У Луцьку на центральному ринку викрили продавця сурогату
Сьогодні, 15:48
Схожі новини
MONATIK зворушив прихильників новим фото з синами MONATIK зворушив прихильників новим фото з синами
09 січень, 18:45
MONATIK написав саундтрек до фільму про секс. ВІДЕО MONATIK написав саундтрек до фільму про секс. ВІДЕО
20 грудень, 2018, 18:00
MONATIK опинився серед номінантів головної музичної премії країни MONATIK опинився серед номінантів головної музичної премії країни
19 грудень, 2018, 10:52
MONATIK став новим тренером шоу «Голос країни» MONATIK став новим тренером шоу «Голос країни»
13 грудень, 2018, 18:46
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На арені «GeneratorCity» відбудуться шоу програма та дискотека*
Сьогодні, 17:30
 0
Волинські митники попередили про можливі затримки на кордоні
Сьогодні, 17:16
 0
У центрі Львова обвалився фасад будинку
Сьогодні, 17:06
 0
Полігон у Горохівському районі відповідатиме європейським стандартам, – ОДА
Сьогодні, 16:50
 0
Волинські медики розповіли, як рятували 3-річне маля з простреленою голівкою
Сьогодні, 16:45
 0
Медіа
відео
1/8