Шацьк хочуть виключити зі списку історичних місць України





Про це йшлося на сесії Шацької селищної ради, яка відбулася 10 січня, під головуванням Людмили Цевух, виконуючої обов’язки голови, секретаря Шацької селищної ради, – пише



За словами Сергія Гірича, головного спеціаліста відділу землекористування, охорони навколишнього середовища та архітектурно-будівельного контролю виконавчого комітету селищної ради, Шацьк зараз знаходиться у переліку історичних населених місць України, що створює чимало проблем. Так, на завершальному етапі перебуває розробка Генерального плану Шацька. Якщо Шацьк залишиться у списку історичних місць, то треба буде розробляти історико-архітектурний опорний план, який коштуватиме бюджету приблизно таку ж суму, як і генеральний план.



“Окрім того, я вже два місяці шукаю фірму, яка могла б розробити цей план, але не можу знайти. Згідно з державно-будівельними нормами, які вступили в дію з 1 січня 2019 року, архітектор не дасть дозволу на нове будівництво або реконструкцію усього, що буде робитися в Шацьку, допоки не розробиться цей історико-архітектурний план”, – зазначив земельник.



На запитання депутатів, яким чином Шацьк міг туди потрапити, Сергій Гірич відповів: можливо, через пам’ятку архітектури місцевого значення, яка розташована в урочищі Сад. Окрім того, археологи не врахували, що вона знаходиться за межами населених пунктів, тобто за межами самого Шацька. Відповідно невідомо, як сам Шацьк міг потрапити до цього списку.



“Спілкувався зі спеціалістами з області та Києва, нам порадили на сесії прийняти відповідне звернення до управління культури обласної адміністрації, вони, в свою чергу, звернуться до Міністерства культури, які й приймуть рішення про виключення Шацька зі списку. Є перелік певних критеріїв, за якими мають включати до списку історичних місць. Жодного з цих критеріїв в Шацька немає”, – відзначив Сергій Гірич.



У підсумку депутати одноголосно прийняли рішення звернутися до владних структур про виключення Шацька зі списку історичних населених місць України.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Депутати Шацької ОТГ проголосували за виключення Шацька зі списку історичних населених місць України.Про це йшлося на сесії Шацької селищної ради, яка відбулася 10 січня, під головуванням, виконуючої обов’язки голови, секретаря Шацької селищної ради, – пише Район.Бізнес За словами, головного спеціаліста відділу землекористування, охорони навколишнього середовища та архітектурно-будівельного контролю виконавчого комітету селищної ради, Шацьк зараз знаходиться у переліку історичних населених місць України, що створює чимало проблем. Так, на завершальному етапі перебуває розробка Генерального плану Шацька. Якщо Шацьк залишиться у списку історичних місць, то треба буде розробляти історико-архітектурний опорний план, який коштуватиме бюджету приблизно таку ж суму, як і генеральний план.“Окрім того, я вже два місяці шукаю фірму, яка могла б розробити цей план, але не можу знайти. Згідно з державно-будівельними нормами, які вступили в дію з 1 січня 2019 року, архітектор не дасть дозволу на нове будівництво або реконструкцію усього, що буде робитися в Шацьку, допоки не розробиться цей історико-архітектурний план”, – зазначив земельник.На запитання депутатів, яким чином Шацьк міг туди потрапити, Сергій Гірич відповів: можливо, через пам’ятку архітектури місцевого значення, яка розташована в урочищі Сад. Окрім того, археологи не врахували, що вона знаходиться за межами населених пунктів, тобто за межами самого Шацька. Відповідно невідомо, як сам Шацьк міг потрапити до цього списку.“Спілкувався зі спеціалістами з області та Києва, нам порадили на сесії прийняти відповідне звернення до управління культури обласної адміністрації, вони, в свою чергу, звернуться до Міністерства культури, які й приймуть рішення про виключення Шацька зі списку. Є перелік певних критеріїв, за якими мають включати до списку історичних місць. Жодного з цих критеріїв в Шацька немає”, – відзначив Сергій Гірич.У підсумку депутати одноголосно прийняли рішення звернутися до владних структур про виключення Шацька зі списку історичних населених місць України.

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