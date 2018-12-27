У Харкові на людей обвалився дах торговельного павільйону. ФОТО. ВІДЕО





Конструкції недобудованого торговельного павільйону рухнули на вулиці Московській, повідомляє



– На місці руйнування постраждало 3 особи. Їх доправлено до лікарні. Станом на 20.57 рятувальні роботи завершено, – розповіли у прес-службі.



На місці події працювало 45 рятувальників та 11 одиниць техніки.



– У травмованих внаслідок обвалу даху у Харкові — легкі травми. Це троє жінок. У двох — забиття спини, у однієї — травма носа, – розповів директор Центру екстренної меддопомоги та медицини катастроф Віктор Забашта, повідомляється на сайті



Постраждалим жінкам 26, 27 і 62 роки.



– Під вагою снігу сталося обвалення будівельних конструкцій. Всередині будівлі людей не було. Але в результаті обвалення постраждало 3 людини, які в цей момент проходили поруч з будівлею, – розповів директор Департаменту оборонної, мобілізаційної роботи та взаємодії з правоохоронними органами ХОДА Олексій Максимов.











Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Харкові через сніг обвалився дах торговельного павільйону. Внаслідок події постраждали 3 людини.Конструкції недобудованого торговельного павільйону рухнули на вулиці Московській, повідомляє прес-служба ДСНС у Харкові – На місці руйнування постраждало 3 особи. Їх доправлено до лікарні. Станом на 20.57 рятувальні роботи завершено, – розповіли у прес-службі.На місці події працювало 45 рятувальників та 11 одиниць техніки.– У травмованих внаслідок обвалу даху у Харкові — легкі травми. Це троє жінок. У двох — забиття спини, у однієї — травма носа, – розповів директор Центру екстренної меддопомоги та медицини катастроф, повідомляється на сайті ХОДА Постраждалим жінкам 26, 27 і 62 роки.– Під вагою снігу сталося обвалення будівельних конструкцій. Всередині будівлі людей не було. Але в результаті обвалення постраждало 3 людини, які в цей момент проходили поруч з будівлею, – розповів директор Департаменту оборонної, мобілізаційної роботи та взаємодії з правоохоронними органами ХОДА

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