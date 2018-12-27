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У Харкові на людей обвалився дах торговельного павільйону. ФОТО. ВІДЕО

У Харкові на людей обвалився дах торговельного павільйону. ФОТО. ВІДЕО
У Харкові через сніг обвалився дах торговельного павільйону. Внаслідок події постраждали 3 людини.

Конструкції недобудованого торговельного павільйону рухнули на вулиці Московській, повідомляє прес-служба ДСНС у Харкові.

– На місці руйнування постраждало 3 особи. Їх доправлено до лікарні. Станом на 20.57 рятувальні роботи завершено, – розповіли у прес-службі.

На місці події працювало 45 рятувальників та 11 одиниць техніки.

– У травмованих внаслідок обвалу даху у Харкові — легкі травми. Це троє жінок. У двох — забиття спини, у однієї — травма носа, – розповів директор Центру екстренної меддопомоги та медицини катастроф Віктор Забашта, повідомляється на сайті ХОДА.

Постраждалим жінкам 26, 27 і 62 роки.

– Під вагою снігу сталося обвалення будівельних конструкцій. Всередині будівлі людей не було. Але в результаті обвалення постраждало 3 людини, які в цей момент проходили поруч з будівлею, – розповів директор Департаменту оборонної, мобілізаційної роботи та взаємодії з правоохоронними органами ХОДА Олексій Максимов.
У Харкові на людей обвалився дах торговельного павільйону. ФОТО. ВІДЕО

У Харкові на людей обвалився дах торговельного павільйону. ФОТО. ВІДЕО

У Харкові на людей обвалився дах торговельного павільйону. ФОТО. ВІДЕО

У Харкові на людей обвалився дах торговельного павільйону. ФОТО. ВІДЕО


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Теги: Харків, дах, сніг, обвал
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