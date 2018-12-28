Мріє про мотоцикл: син волинського Героя святкує день народження

На Волині триває реалізація проекту «Діти Небесного Легіону».Організатори повідомили про ще одну дитину, якій охочі можуть допомогти.Щоб допомогти, потрібно звертатися за цими контактами: (050) 973-44-84; (098) 948-14-50.Денис – старший син з першого шлюбу загиблого захисника України, який невдовзі святкуватиме своє повноліття. Його батько носив звання майора, був командиром батареї, зник безвісти 25 серпня 2014 року в СМТ Кутейникове Амвросіївського р-ну Донецької обл., упізнаний за експертизою ДНК у липні 2015 року.Невдовзі Денису виповниться 18 років. Нині він навчається на третьому курсі електромеханічного коледжу у Нововолинську, де вчиться на електрика. Після закінчення юнак бажає здобути ще одну спеціальність, бо дуже хоче освоїти програмування, які дозволили б імениннику поглибити знання і знайти хорошу роботу! Денис має багато захоплень, він дуже любить спорт, займається кікбоксингом та відвідує спортивний зал. А ще він відкладає кошти на спортивний мотоцикл і мріє коли-небудь стати справжнім байкером, маючи свого залізного коня.З великою любов’ю Денис говорить про Батьківщину та тата, який віддав за неї життя та досі не вірить, що він поліг: «Україна – це мій рідній край, у якому я народився. Тож хочу прожити все своє життя, захищаючи її від ворогів, які хочуть занапастити її своїми ворожими силами. Якби мені було трішки більше років, я би і сам пішов її захищати у зону Антитерористичної операції. Як мій тато. Тому, що я люблю свою Україну».Інформація про батька підлітка є у Книзі пам’яті. Деталі за посиланням: http://memorybook.org.ua/28/shepeluk.htmШепелюк Денис – 18 років (12.01.2001). Ріст: 184; Розмір взуття: 43Подарунок до ДН: будь-який сюрприз на ваш розсуд.