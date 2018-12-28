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Мріє про мотоцикл: син волинського Героя святкує день народження

Мріє про мотоцикл: син волинського Героя святкує день народження
На Волині триває реалізація проекту «Діти Небесного Легіону».

Організатори повідомили про ще одну дитину, якій охочі можуть допомогти.

ЧИТАТИ БІЛЬШЕ ПРО ДІТЕЙ НЕБЕСНОГО ЛЕГІОНУ

Щоб допомогти, потрібно звертатися за цими контактами: (050) 973-44-84; (098) 948-14-50.

Денис – старший син з першого шлюбу загиблого захисника України Олексія Шепелюка, який невдовзі святкуватиме своє повноліття. Його батько носив звання майора, був командиром батареї, зник безвісти 25 серпня 2014 року в СМТ Кутейникове Амвросіївського р-ну Донецької обл., упізнаний за експертизою ДНК у липні 2015 року.

Невдовзі Денису виповниться 18 років. Нині він навчається на третьому курсі електромеханічного коледжу у Нововолинську, де вчиться на електрика. Після закінчення юнак бажає здобути ще одну спеціальність, бо дуже хоче освоїти програмування, які дозволили б імениннику поглибити знання і знайти хорошу роботу! Денис має багато захоплень, він дуже любить спорт, займається кікбоксингом та відвідує спортивний зал. А ще він відкладає кошти на спортивний мотоцикл і мріє коли-небудь стати справжнім байкером, маючи свого залізного коня.

З великою любов’ю Денис говорить про Батьківщину та тата, який віддав за неї життя та досі не вірить, що він поліг: «Україна – це мій рідній край, у якому я народився. Тож хочу прожити все своє життя, захищаючи її від ворогів, які хочуть занапастити її своїми ворожими силами. Якби мені було трішки більше років, я би і сам пішов її захищати у зону Антитерористичної операції. Як мій тато. Тому, що я люблю свою Україну».

Інформація про батька підлітка є у Книзі пам’яті. Деталі за посиланням: http://memorybook.org.ua/28/shepeluk.htm

Інформація для благодійників:Шепелюк Денис – 18 років (12.01.2001). Ріст: 184; Розмір взуття: 43
Подарунок до ДН: будь-який сюрприз на ваш розсуд.

Маєте бажання підтримати іменинників – переказуйте кошти координатору проекту (Приватбанк: 4149-4978-1590-0321 Скиба Наталія Миколаївна), зазначаючи, на яку саме дитину адресуєте.

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Теги: АТО, благодійність, допомога, діти небесного легіону
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