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На Волині священик підтримав рішення людей про перехід до ПЦУ

На Волині священик підтримав рішення людей про перехід до ПЦУ
Громада церкви села Новостав Горохівського району майже одноголосно проголосувала за перехід до Православної церкви України, настоятель храму підтримав рішення парафіян.

Збори відбулися у неділю, 13 січня - повідомляє Район.Горохів.

Голосування відбувалося шляхом підняття рук, з присутніх ніхто не висловився проти, лише троє учасників утрималися.
«Нам не складно було прийняти таке рішення, адже ми давно мріяли про свою канонічну церкву. У нас давно служба відбувається українською мовою, всі требники та інша література, що потрібна для Служби Божої у нас давно є. Перед проведенням зборів ми знали, що люди підтримують наш перехід, адже у свята церковний хор ходив колядувати і ми зібрали підписи парафія», – розповіла учасниця зборів Марія Маслічук,

Настоятель храму отець Віктор Павленко прийняв рішення своєї громади.

«Нам була важлива і думка нашого священика, адже багато років отець Віктор молиться за нас. Дуже не хотіли, щоб у нас був свар у церкві. Все пройшло мирно і радісно», – додала Марія Маслічук.

Уже найближчим часом громада звернеться до владик УПЦ МП Нафанаїла і ПЦУ Михаїла з повідомленням про рішення громади.

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Теги: Церква, ПЦУ, громада
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