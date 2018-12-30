На Волині священик підтримав рішення людей про перехід до ПЦУ
Сьогодні, 13:29
Громада церкви села Новостав Горохівського району майже одноголосно проголосувала за перехід до Православної церкви України, настоятель храму підтримав рішення парафіян.
Збори відбулися у неділю, 13 січня - повідомляє Район.Горохів.
Голосування відбувалося шляхом підняття рук, з присутніх ніхто не висловився проти, лише троє учасників утрималися.
«Нам не складно було прийняти таке рішення, адже ми давно мріяли про свою канонічну церкву. У нас давно служба відбувається українською мовою, всі требники та інша література, що потрібна для Служби Божої у нас давно є. Перед проведенням зборів ми знали, що люди підтримують наш перехід, адже у свята церковний хор ходив колядувати і ми зібрали підписи парафія», – розповіла учасниця зборів Марія Маслічук,
Настоятель храму отець Віктор Павленко прийняв рішення своєї громади.
«Нам була важлива і думка нашого священика, адже багато років отець Віктор молиться за нас. Дуже не хотіли, щоб у нас був свар у церкві. Все пройшло мирно і радісно», – додала Марія Маслічук.
Уже найближчим часом громада звернеться до владик УПЦ МП Нафанаїла і ПЦУ Михаїла з повідомленням про рішення громади.
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Збори відбулися у неділю, 13 січня - повідомляє Район.Горохів.
Голосування відбувалося шляхом підняття рук, з присутніх ніхто не висловився проти, лише троє учасників утрималися.
«Нам не складно було прийняти таке рішення, адже ми давно мріяли про свою канонічну церкву. У нас давно служба відбувається українською мовою, всі требники та інша література, що потрібна для Служби Божої у нас давно є. Перед проведенням зборів ми знали, що люди підтримують наш перехід, адже у свята церковний хор ходив колядувати і ми зібрали підписи парафія», – розповіла учасниця зборів Марія Маслічук,
Настоятель храму отець Віктор Павленко прийняв рішення своєї громади.
«Нам була важлива і думка нашого священика, адже багато років отець Віктор молиться за нас. Дуже не хотіли, щоб у нас був свар у церкві. Все пройшло мирно і радісно», – додала Марія Маслічук.
Уже найближчим часом громада звернеться до владик УПЦ МП Нафанаїла і ПЦУ Михаїла з повідомленням про рішення громади.
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