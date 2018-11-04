Петро Порошенко привезе Томос до Луцька
Сьогодні, 13:52
У Луцьку з візитом перебуватиме Президент України Петро Порошенко.
Про це повідомили у прес-службі Волинської єпархії УПЦ КП.
Нагадаємо, візит Президента запланований на вівторок, 15 січня.
Зазначають, що об 11:30 у кафедральному соборі Святої Трійці відбудеться молитва за Україну, в якій також братиме участь глава держави.
Під час відправи виставлять для огляду патріарший і синодальний Томос надання автокефального церковного устрою Православній Церкві України.
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Про це повідомили у прес-службі Волинської єпархії УПЦ КП.
Нагадаємо, візит Президента запланований на вівторок, 15 січня.
Зазначають, що об 11:30 у кафедральному соборі Святої Трійці відбудеться молитва за Україну, в якій також братиме участь глава держави.
Під час відправи виставлять для огляду патріарший і синодальний Томос надання автокефального церковного устрою Православній Церкві України.
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Коментарі 9
хліба пенсіонерам хай би привіз
Кому той Томос треба..
Томос треба Україні, щоб вас фсбєшних гундяєвських шавок позбутись!
Нарешті!!!
Якби ще тим Томосом комуналку можна було оплачувати і зарплата піднялась...
хай би краще пару пачок презервативів привіз і роздав молодим, тоді б точно на виборах підтримали!
порушення конституціїтУкраїни зловживання Порошенком службового становища ст.106 Конституції
нам хліба не треба - нам токмас давай!
Я за Порошенка! Порошенко наш Президент!
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