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Петро Порошенко привезе Томос до Луцька

Петро Порошенко привезе Томос до Луцька
У Луцьку з візитом перебуватиме Президент України Петро Порошенко.

Про це повідомили у прес-службі Волинської єпархії УПЦ КП.

Нагадаємо, візит Президента запланований на вівторок, 15 січня.

Зазначають, що об 11:30 у кафедральному соборі Святої Трійці відбудеться молитва за Україну, в якій також братиме участь глава держави.

Під час відправи виставлять для огляду патріарший і синодальний Томос надання автокефального церковного устрою Православній Церкві України.
Петро Порошенко привезе Томос до Луцька

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Теги: Томос, Порошенко, Луцьк
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Коментарі 9
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хліба пенсіонерам хай би привіз
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Кому той Томос треба..
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Томос треба Україні, щоб вас фсбєшних гундяєвських шавок позбутись!
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Нарешті!!!
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Якби ще тим Томосом комуналку можна було оплачувати і зарплата піднялась...
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хай би краще пару пачок презервативів привіз і роздав молодим, тоді б точно на виборах підтримали!
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порушення конституціїтУкраїни зловживання Порошенком службового становища ст.106 Конституції
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нам хліба не треба - нам токмас давай!
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Я за Порошенка! Порошенко наш Президент!
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