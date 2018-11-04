Петро Порошенко привезе Томос до Луцька





Про це повідомили у прес-службі Волинської єпархії УПЦ КП.



Нагадаємо, візит Президента запланований на вівторок, 15 січня.



Зазначають, що об 11:30 у кафедральному соборі Святої Трійці відбудеться молитва за Україну, в якій також братиме участь глава держави.



Під час відправи виставлять для огляду патріарший і синодальний Томос надання автокефального церковного устрою Православній Церкві України.



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