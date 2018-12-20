MONATIK показав, як відпочиває з дітьми на пляжі. ФОТО
Сьогодні, 18:24
Як і чимало інших українських зірок артист з Луцька MONATIK вирішив провести початок нового року подалі від зими.
Разом із сім’єю артист вирушив до Арабських Еміратів, звідки охоче ділився з прихильниками теплими світлинами, - пише 1+1.
Минулого тижня він опублікував зворушливе послання дружині, а днями потішив фанів новими фотографіями з маленькими синами. На знімках зірковий татусь грається з малечею на пляжі.
«День когда все остановилось.
Когда работают только сердца
и выгорает фиолетовый из-под усталых век.
Привет тот, кто протер глаза, а оказалось это не приснилось.
Привет самый счастливый во вселенной человек», — підписав фото MONATIK.
«Чудове фото, щастя вам!», «Як гарно!», «Чарівний кадр зі щасливими людьми», «Безмежно красиво. Настільки сильне та тепле відчуття від цього фото», — пишуть шанувальники артиста.
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Разом із сім’єю артист вирушив до Арабських Еміратів, звідки охоче ділився з прихильниками теплими світлинами, - пише 1+1.
Минулого тижня він опублікував зворушливе послання дружині, а днями потішив фанів новими фотографіями з маленькими синами. На знімках зірковий татусь грається з малечею на пляжі.
«День когда все остановилось.
Когда работают только сердца
и выгорает фиолетовый из-под усталых век.
Привет тот, кто протер глаза, а оказалось это не приснилось.
Привет самый счастливый во вселенной человек», — підписав фото MONATIK.
«Чудове фото, щастя вам!», «Як гарно!», «Чарівний кадр зі щасливими людьми», «Безмежно красиво. Настільки сильне та тепле відчуття від цього фото», — пишуть шанувальники артиста.
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