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MONATIK показав, як відпочиває з дітьми на пляжі. ФОТО

MONATIK показав, як відпочиває з дітьми на пляжі. ФОТО
Як і чимало інших українських зірок артист з Луцька MONATIK вирішив провести початок нового року подалі від зими.

Разом із сім’єю артист вирушив до Арабських Еміратів, звідки охоче ділився з прихильниками теплими світлинами, - пише 1+1.

Минулого тижня він опублікував зворушливе послання дружині, а днями потішив фанів новими фотографіями з маленькими синами. На знімках зірковий татусь грається з малечею на пляжі.

«День когда все остановилось.
Когда работают только сердца
и выгорает фиолетовый из-под усталых век.
Привет тот, кто протер глаза, а оказалось это не приснилось.
Привет самый счастливый во вселенной человек», — підписав фото MONATIK.

«Чудове фото, щастя вам!», «Як гарно!», «Чарівний кадр зі щасливими людьми», «Безмежно красиво. Настільки сильне та тепле відчуття від цього фото», — пишуть шанувальники артиста.






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Теги: Монатік, успіх, популярність
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