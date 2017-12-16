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Лучан кличуть зіграти в історичну гру «Криївка»

Лучан кличуть зіграти в історичну гру «Криївка»
Усіх бажаючих запрошують зіграти в історичні ігри.

Про це на своїй сторінці у facebook повідомляє Департамент сім'ї, молоді та спорту Луцької міської ради.

"16 січня (середа) о 16:00 у Центр національно-патріотичного виховання дітей та молоді у м. Луцьк відбудеться
клуб настільних історичних ігор ''Криївка-клуб''!

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Теги: гра, Криївка, УПА
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