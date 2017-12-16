Лучан кличуть зіграти в історичну гру «Криївка»
Сьогодні, 03:58
Усіх бажаючих запрошують зіграти в історичні ігри.
Про це на своїй сторінці у facebook повідомляє Департамент сім'ї, молоді та спорту Луцької міської ради.
"16 січня (середа) о 16:00 у Центр національно-патріотичного виховання дітей та молоді у м. Луцьк відбудеться
клуб настільних історичних ігор ''Криївка-клуб''!
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Про це на своїй сторінці у facebook повідомляє Департамент сім'ї, молоді та спорту Луцької міської ради.
"16 січня (середа) о 16:00 у Центр національно-патріотичного виховання дітей та молоді у м. Луцьк відбудеться
клуб настільних історичних ігор ''Криївка-клуб''!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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