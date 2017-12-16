Лучан кличуть зіграти в історичну гру «Криївка»





Про це на своїй сторінці у



"16 січня (середа) о 16:00 у Центр національно-патріотичного виховання дітей та молоді у м. Луцьк відбудеться

клуб настільних історичних ігор ''Криївка-клуб''!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Усіх бажаючих запрошують зіграти в історичні ігри.Про це на своїй сторінці у facebook повідомляє Департамент сім'ї, молоді та спорту Луцької міської ради."16 січня (середа) о 16:00 у Центр національно-патріотичного виховання дітей та молоді у м. Луцьк відбудетьсяклуб настільних історичних ігор ''Криївка-клуб''!

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