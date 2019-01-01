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Чому сьогодні не можна стригтися: прикмети і забобони

Чому сьогодні не можна стригтися: прикмети і забобони
15 січня 2019 року відзначається день Сильвестра або Куряче свято.

З цього дня посилюються морози, однак дні стають довшими. Зазвичай, 15 січня починаються сильні хуртовини. У народі святий Сильвестр відомий, як покровитель домашньої птиці.

Іменини сьогодні святкують: Кузьма, Марк, Петро, Сергій.


Народні прикмети на 15 січня:
– Якщо у морозний день півні почнуть рано співати – чекайте відлиги.

– Сорока шукає притулок серед житла – буде заметіль.

– Якщо ввечері 15 січня на небі з'являться хмари – до зміни погоди.

– Місяць на небі яскравий і з гострими рогами, то на наступний день буде вітряна погода.

– Якщо півень заспівав пізно ввечері – чекайте зміни погоди.

Що можна робити 15 січня

1. Цей день варто провести зі своєю сім'єю. Кажуть, якщо зібратися усім разом – родина буде дружня і міцна.

Що не можна робити 15 січня

1. На Сильвестра бажано утриматися від споживання м'яса. Особливо це стосується птиці. Прикмети свідчать, що робиться це, щоб не випустити з оселі щастя.

2. Не можна 15 січня стригти волосся, адже воно не буде рости.

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Теги: свято, забобони
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Коментарі 1
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Цей день варто провести зі своєю сім'єю. Кажуть, якщо зібратися усім разом – родина буде дружня і міцна. - ця фраза є чи не у кожній такого роду новині!
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