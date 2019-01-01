Чому сьогодні не можна стригтися: прикмети і забобони

15 січня 2019 року відзначається день Сильвестра або Куряче свято.З цього дня посилюються морози, однак дні стають довшими. Зазвичай, 15 січня починаються сильні хуртовини. У народі святий Сильвестр відомий, як покровитель домашньої птиці.Іменини сьогодні святкують: Кузьма, Марк, Петро, Сергій.– Якщо у морозний день півні почнуть рано співати – чекайте відлиги.– Сорока шукає притулок серед житла – буде заметіль.– Якщо ввечері 15 січня на небі з'являться хмари – до зміни погоди.– Місяць на небі яскравий і з гострими рогами, то на наступний день буде вітряна погода.– Якщо півень заспівав пізно ввечері – чекайте зміни погоди.1. Цей день варто провести зі своєю сім'єю. Кажуть, якщо зібратися усім разом – родина буде дружня і міцна.1. На Сильвестра бажано утриматися від споживання м'яса. Особливо це стосується птиці. Прикмети свідчать, що робиться це, щоб не випустити з оселі щастя.2. Не можна 15 січня стригти волосся, адже воно не буде рости.