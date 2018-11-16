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Вбивство мера Гданська: підозрюваного заарештували на три місяці

Вбивство мера Гданська: підозрюваного заарештували на три місяці
Підозрюваний у вбивстві мера Гданська Павла Адамовича заарештований на три місяці.

Про це повідомляє УНН з посиланням wyborcza.pl.

"На прохання прокуратури суд вирішив тимчасово затримати Стефана В. на три місяці", - сказано у повідомлені.

Обвинувачений у вбивстві мера Гданська не визнав свою провину.

Президент Польщі Анджей Дуда вирішив оголосити в республіці національний траур у зв'язку з вбивством мера Гданська Павла Адамовича.

Нагадаємо, інцидент стався ввечері в неділю під час благодійного заходу "Великий оркестр святкової допомоги", в ході якого в Польщі щорічно збирають кошти на допомогу медичним закладам. Акція, яка проходить у всіх містах Польщі, завершується концертом.

Під час участі в концерті Адамовича людина увірвалася на сцену і кілька разів поранив політика ножем.

Пізніше в інтернеті з'явилося відео нападу на Павла Адамовича під час благодійного концерту, кадри опубліковані на YouTube, а також низкою видань.

У ніч на понеділок медики його прооперували. Мер Гданська Павел Адамович загинув від отриманих травм.

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Теги: мер, Гданськ, смерть, ніж
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