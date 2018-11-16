Вбивство мера Гданська: підозрюваного заарештували на три місяці





Про це повідомляє



"На прохання прокуратури суд вирішив тимчасово затримати Стефана В. на три місяці", - сказано у повідомлені.



Обвинувачений у вбивстві мера Гданська не визнав свою провину.



Президент Польщі Анджей Дуда вирішив оголосити в республіці національний траур у зв'язку з вбивством мера Гданська Павла Адамовича.



Нагадаємо, інцидент стався ввечері в неділю під час благодійного заходу "Великий оркестр святкової допомоги", в ході якого в Польщі щорічно збирають кошти на допомогу медичним закладам. Акція, яка проходить у всіх містах Польщі, завершується концертом.



Під час участі в концерті Адамовича людина увірвалася на сцену і кілька разів поранив політика ножем.



Пізніше в інтернеті з'явилося відео нападу на Павла Адамовича під час благодійного концерту, кадри опубліковані на YouTube, а також низкою видань.



У ніч на понеділок медики його прооперували. Мер Гданська Павел Адамович загинув від отриманих травм.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Підозрюваний у вбивстві мера Гданська Павла Адамовича заарештований на три місяці.Про це повідомляє УНН з посиланням wyborcza.pl."На прохання прокуратури суд вирішив тимчасово затримати Стефана В. на три місяці", - сказано у повідомлені.Обвинувачений у вбивстві мера Гданська не визнав свою провину.Президент Польщі Анджей Дуда вирішив оголосити в республіці національний траур у зв'язку з вбивством мера Гданська Павла Адамовича.Нагадаємо, інцидент стався ввечері в неділю під час благодійного заходу "Великий оркестр святкової допомоги", в ході якого в Польщі щорічно збирають кошти на допомогу медичним закладам. Акція, яка проходить у всіх містах Польщі, завершується концертом.Під час участі в концерті Адамовича людина увірвалася на сцену і кілька разів поранив політика ножем.Пізніше в інтернеті з'явилося відео нападу на Павла Адамовича під час благодійного концерту, кадри опубліковані на YouTube, а також низкою видань.У ніч на понеділок медики його прооперували. Мер Гданська Павел Адамович загинув від отриманих травм.

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