Вбивство мера Гданська: підозрюваного заарештували на три місяці
Сьогодні, 09:30
Підозрюваний у вбивстві мера Гданська Павла Адамовича заарештований на три місяці.
Про це повідомляє УНН з посиланням wyborcza.pl.
"На прохання прокуратури суд вирішив тимчасово затримати Стефана В. на три місяці", - сказано у повідомлені.
Обвинувачений у вбивстві мера Гданська не визнав свою провину.
Президент Польщі Анджей Дуда вирішив оголосити в республіці національний траур у зв'язку з вбивством мера Гданська Павла Адамовича.
Нагадаємо, інцидент стався ввечері в неділю під час благодійного заходу "Великий оркестр святкової допомоги", в ході якого в Польщі щорічно збирають кошти на допомогу медичним закладам. Акція, яка проходить у всіх містах Польщі, завершується концертом.
Під час участі в концерті Адамовича людина увірвалася на сцену і кілька разів поранив політика ножем.
Пізніше в інтернеті з'явилося відео нападу на Павла Адамовича під час благодійного концерту, кадри опубліковані на YouTube, а також низкою видань.
У ніч на понеділок медики його прооперували. Мер Гданська Павел Адамович загинув від отриманих травм.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляє УНН з посиланням wyborcza.pl.
"На прохання прокуратури суд вирішив тимчасово затримати Стефана В. на три місяці", - сказано у повідомлені.
Обвинувачений у вбивстві мера Гданська не визнав свою провину.
Президент Польщі Анджей Дуда вирішив оголосити в республіці національний траур у зв'язку з вбивством мера Гданська Павла Адамовича.
Нагадаємо, інцидент стався ввечері в неділю під час благодійного заходу "Великий оркестр святкової допомоги", в ході якого в Польщі щорічно збирають кошти на допомогу медичним закладам. Акція, яка проходить у всіх містах Польщі, завершується концертом.
Під час участі в концерті Адамовича людина увірвалася на сцену і кілька разів поранив політика ножем.
Пізніше в інтернеті з'явилося відео нападу на Павла Адамовича під час благодійного концерту, кадри опубліковані на YouTube, а також низкою видань.
У ніч на понеділок медики його прооперували. Мер Гданська Павел Адамович загинув від отриманих травм.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Під Луцьком авто на смерть збило чоловіка
Сьогодні, 09:36
Вбивство мера Гданська: підозрюваного заарештували на три місяці
Сьогодні, 09:30
На Волині двоє жінок стали матерями-героїнями
Сьогодні, 09:26