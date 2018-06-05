Неподалік Луцька легковик влетів у відбійник





Про це повідомили у



Аварія трапилася 14 січня.



За кермом автомобіля перебував 23-річний житель Горохівського району.



Внаслідок автопригоди водія транспортного засобу госпіталізували. 42-річна пасажирка легковика після огляду лікарів від госпіталізації відмовилася.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Поблизу села Чаруків Луцького району легковик врізався у відбійник.Про це повідомили у прес-службі ГУНП у Волинській області.Аварія трапилася 14 січня.За кермом автомобіля перебував 23-річний житель Горохівського району.Внаслідок автопригоди водія транспортного засобу госпіталізували. 42-річна пасажирка легковика після огляду лікарів від госпіталізації відмовилася.

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