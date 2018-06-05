Неподалік Луцька легковик влетів у відбійник
Сьогодні, 11:09
Поблизу села Чаруків Луцького району легковик врізався у відбійник.
Про це повідомили у прес-службі ГУНП у Волинській області.
Аварія трапилася 14 січня.
За кермом автомобіля перебував 23-річний житель Горохівського району.
Внаслідок автопригоди водія транспортного засобу госпіталізували. 42-річна пасажирка легковика після огляду лікарів від госпіталізації відмовилася.
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Про це повідомили у прес-службі ГУНП у Волинській області.
Аварія трапилася 14 січня.
За кермом автомобіля перебував 23-річний житель Горохівського району.
Внаслідок автопригоди водія транспортного засобу госпіталізували. 42-річна пасажирка легковика після огляду лікарів від госпіталізації відмовилася.
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