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Неподалік Луцька легковик влетів у відбійник

Неподалік Луцька легковик влетів у відбійник
Поблизу села Чаруків Луцького району легковик врізався у відбійник.

Про це повідомили у прес-службі ГУНП у Волинській області.

Аварія трапилася 14 січня.

За кермом автомобіля перебував 23-річний житель Горохівського району.

Внаслідок автопригоди водія транспортного засобу госпіталізували. 42-річна пасажирка легковика після огляду лікарів від госпіталізації відмовилася.

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Теги: аварія, ДТП, Чаруків
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