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На Волині 31-річний чоловік викрав скутер

На Волині 31-річний чоловік викрав скутер
У Нововолинську чоловік викрав скутер з гаража місцевої жительки.

Про це повідомили у прес-службі ГУНП у Волинській області.

У понеділок, 14 січня, до поліції надійшла заява 60-річної жительки Нововолинська. Пенсіонерка повідомила, що з її гаража, пошкодивши вхідні двері, викрали скутер «Viper Tornado Mx 150». Сума завданих матеріальних збитків становить 15 тисяч гривень.

Співробітники кримінальної поліції встановили, що кримінальне правопорушення скоїв раніше судимий за крадіжку 31-річний житель Нововолинська. Викрадений скутер правопорушник здав на брухт.

За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 289 Кримінального кодексу України. Йдеться про незаконне заволодіння транспортним засобом.

Санкція статті передбачає, зокрема, від трьох до п’яти років позбавлення волі. Досудове розслідування триває.

Головне фото – ілюстративне

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Теги: крадіжка, Волинь, скутер
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