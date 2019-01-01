На Волині 31-річний чоловік викрав скутер

У Нововолинську чоловік викрав скутер з гаража місцевої жительки.Про це повідомили у прес-службі ГУНП у Волинській області.У понеділок, 14 січня, до поліції надійшла заява 60-річної жительки Нововолинська. Пенсіонерка повідомила, що з її гаража, пошкодивши вхідні двері, викрали скутер «Viper Tornado Mx 150». Сума завданих матеріальних збитків становить 15 тисяч гривень.Співробітники кримінальної поліції встановили, що кримінальне правопорушення скоїв раніше судимий за крадіжку 31-річний житель Нововолинська. Викрадений скутер правопорушник здав на брухт.За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 289 Кримінального кодексу України. Йдеться про незаконне заволодіння транспортним засобом.Санкція статті передбачає, зокрема, від трьох до п’яти років позбавлення волі. Досудове розслідування триває.