MONATIK з дружиною в Дубаї несподівано зустрілися з зірковими колегами. ФОТО

MONATIK, який нещодавно показав ніжне фото дружини та присвятив їй ліричні рядки, наразі вирушив з нею на відпочинок.



Місцем для релаксу та відновлення стали ОАЕ, де за збігом обставин відпочиває інше зіркове подружжя Володимира Дантеса та Наді Дорофєєвої, - пише



Світлинами з палкої зустрічі зірок поділився MONATIK на своїй сторінці Instagram.



Також на зіркових знімках позує дружина Дмитра Ірина Демічева та популярний ведучий Андрій Шабанов з дружиною Валерією Бородіною.



"Ось це зустріч! Ще тепліше, де тепло", - написав виконавець під кадрами.



Одним зі знімків також поділилася і Надя Дорофєєва.



"Ідеальний вечір - суперзустріч. Дівчата сміються - хлопчики позують", - прокоментувала учасниця гурту "Время и Стекло".





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