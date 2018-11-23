MONATIK з дружиною в Дубаї несподівано зустрілися з зірковими колегами. ФОТО
Сьогодні, 12:41
Популярний український мультиартист з Луцька MONATIK, який нещодавно показав ніжне фото дружини та присвятив їй ліричні рядки, наразі вирушив з нею на відпочинок.
Місцем для релаксу та відновлення стали ОАЕ, де за збігом обставин відпочиває інше зіркове подружжя Володимира Дантеса та Наді Дорофєєвої, - пише ТСН.
Світлинами з палкої зустрічі зірок поділився MONATIK на своїй сторінці Instagram.
Також на зіркових знімках позує дружина Дмитра Ірина Демічева та популярний ведучий Андрій Шабанов з дружиною Валерією Бородіною.
"Ось це зустріч! Ще тепліше, де тепло", - написав виконавець під кадрами.
Одним зі знімків також поділилася і Надя Дорофєєва.
"Ідеальний вечір - суперзустріч. Дівчата сміються - хлопчики позують", - прокоментувала учасниця гурту "Время и Стекло".
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Місцем для релаксу та відновлення стали ОАЕ, де за збігом обставин відпочиває інше зіркове подружжя Володимира Дантеса та Наді Дорофєєвої, - пише ТСН.
Світлинами з палкої зустрічі зірок поділився MONATIK на своїй сторінці Instagram.
Також на зіркових знімках позує дружина Дмитра Ірина Демічева та популярний ведучий Андрій Шабанов з дружиною Валерією Бородіною.
"Ось це зустріч! Ще тепліше, де тепло", - написав виконавець під кадрами.
Одним зі знімків також поділилася і Надя Дорофєєва.
"Ідеальний вечір - суперзустріч. Дівчата сміються - хлопчики позують", - прокоментувала учасниця гурту "Время и Стекло".
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