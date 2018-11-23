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MONATIK з дружиною в Дубаї несподівано зустрілися з зірковими колегами. ФОТО

MONATIK з дружиною в Дубаї несподівано зустрілися з зірковими колегами. ФОТО
Популярний український мультиартист з Луцька MONATIK, який нещодавно показав ніжне фото дружини та присвятив їй ліричні рядки, наразі вирушив з нею на відпочинок.

Місцем для релаксу та відновлення стали ОАЕ, де за збігом обставин відпочиває інше зіркове подружжя Володимира Дантеса та Наді Дорофєєвої, - пише ТСН.

Світлинами з палкої зустрічі зірок поділився MONATIK на своїй сторінці Instagram.

Також на зіркових знімках позує дружина Дмитра Ірина Демічева та популярний ведучий Андрій Шабанов з дружиною Валерією Бородіною.

"Ось це зустріч! Ще тепліше, де тепло", - написав виконавець під кадрами.

Одним зі знімків також поділилася і Надя Дорофєєва.

"Ідеальний вечір - суперзустріч. Дівчата сміються - хлопчики позують", - прокоментувала учасниця гурту "Время и Стекло".

MONATIK з дружиною в Дубаї несподівано зустрілися з зірковими колегами. ФОТО
MONATIK з дружиною в Дубаї несподівано зустрілися з зірковими колегами. ФОТО
MONATIK з дружиною в Дубаї несподівано зустрілися з зірковими колегами. ФОТО

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Теги: Монатік, успіх, популярність, стосунки, сім'я
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