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На Волині схопили двох чоловіків, які відправляли дівчат в секс-рабство до Німеччини. ФОТО

На Волині схопили двох чоловіків, які відправляли дівчат в секс-рабство до Німеччини. ФОТО
На Волині затримали чоловіків, які вербували та переправляли українок для сексуальної експлуатації у Німеччину.

Правоохоронці викрили та в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України затримали громадянина Вірменії та волинянина, які вербували і планували перемістити молодих жінок задля їх подальшої сексуальної експлуатації до Федеративної республіки Німеччина, - повідомили у прес-службі волинської прокуратури.

Затримали чоловіків під час переміщення трьох українок через міжнародний пункт пропуску "Ягодин" до Республіки Польща.

За цим фактом розслідується кримінальне провадження про незаконне вербування та переміщення людей з метою сексуальної експлуатації (кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 149 КК України).
У кримінальному провадженні проводяться необхідні першочергові слідчі та процесуальні дії.

Вирішується питання про повідомлення затриманим про підозру та обрання їм запобіжного заходу.

На Волині схопили двох чоловіків, які відправляли дівчат в секс-рабство до Німеччини. ФОТО
На Волині схопили двох чоловіків, які відправляли дівчат в секс-рабство до Німеччини. ФОТО

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Теги: кримінал, Волинь, секс-рабство
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