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В Карпатах врятували 6 заблукалих туристів

В Карпатах врятували 6 заблукалих туристів
За минулу добу в горах Карпат рятувальники знайшли шість туристів, які заблукали.

Так, двоє туристів-сноубордистів заблукали біля курорту в районі Славського Львівської області, - пише Корреспондент.

Повідомлення, що в селищі Славське, спускаючись з гори Тростян, заблукали двоє туристів-сноубордистів, 1983 і 1981 року народження, рятувальники отримали 15 січня о 18:10. О 20:15 заблукалих у лісовому масиві поблизу гори Тростян знайшли. Медичної допомоги вони не потребували.

Майже одночасно, о 17:35, на Закарпатті рятувальникам повідомили, що під час катання на лижах в районі гори Драгобрат втратив орієнтир на місцевості і заблукав житель Одеси, 1983 року народження. О 21:30 пошуково-рятувальна група знайшла туриста в колибі пастухів у долині Урда. О 1:40 16 січня заблукалого лижника доставили у тимчасове місце проживання на гірськолижний курорт Драгобрат. Медичної допомоги чоловік не потребував.

У той же час, в горах Івано-Франківської області заблукали троє туристів з Києва - дві спортсменки і їх тренер.

О 15:55 рятувальникам надійшло повідомлення про те, що туристи заблукали при здійсненні підйому на гору Говерла з бази відпочинку Заросляк. О 16:30 для проведення пошуково-рятувальних робіт були направлені рятувальники пошуково-рятувального відділення селища Ворохта, 6 осіб та 1 одиниця спецтехніки.

О 20:20 рятувальники пошуково-рятувального відділення, перебуваючи в зоні зникнення туристів, вийшли на зв'язок з постраждалими, однак, з огляду на небезпеку сходження лавин, було прийнято рішення обійти небезпечну ділянку території з безпечного маршруту. О 21:00 рятувальники знайшли заблукалих туристів у задовільному стані, о 22:55 їх супроводили до бази відпочинку Заросляк.


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Теги: Карпати, туристи, порятунок
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