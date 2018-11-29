Для українців субсидії готівкою планують виплачувати з березня





Про це повідомив міністр соцполітики Андрій Рева, - пише



Він зазначив, що Кабінет міністрів планує внести зміни до системи монетизацій субсидій.



Була нарада у президента України за участю прем'єр-міністра, ряду міністрів, зацікавлених сторін як "Укрпошта", "Нафтогаз", Пенсійний фонд, громадських організацій, представників ОСББ. Було прийнято політичне рішення про те, щоб тих людей, яким субсидія призначена з жовтня, перевести на грошові розрахунки вже у готівковій формі з березня. Це робиться для того, щоб до травня розуміти, який механізм є більш ефективним. Безготівковий механізм ми запустили з 1 січня, а тепер опрацьовуємо готівковий - в експериментальному порядку всім видати гроші і подивитися, як це буде працювати", - розповів Андрій Рева.



Міністр пояснив, що паралельно буде запущено два механізму монетизації - готівковий і безготівковий.



"Сьогодні у нас 4 мільйона одержувачів субсидій, середній розмір субсидії становить 1,5 тисячі гривень (в опалювальний період, - ред.). Це 6 млрд гривень в місяць будемо видавати готівкою", - уточнив Рева.



При цьому в безготівковій формі субсидії будуть отримувати ті громадяни, які звернулися до управління соціального захисту вже після 1 січня 2019 року.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Виплату готівкових субсидій планують запровадити з березня 2019 року.Про це повідомив міністр соцполітики Андрій Рева, - пише РБК-Україна Він зазначив, що Кабінет міністрів планує внести зміни до системи монетизацій субсидій.Була нарада у президента України за участю прем'єр-міністра, ряду міністрів, зацікавлених сторін як "Укрпошта", "Нафтогаз", Пенсійний фонд, громадських організацій, представників ОСББ. Було прийнято політичне рішення про те, щоб тих людей, яким субсидія призначена з жовтня, перевести на грошові розрахунки вже у готівковій формі з березня. Це робиться для того, щоб до травня розуміти, який механізм є більш ефективним. Безготівковий механізм ми запустили з 1 січня, а тепер опрацьовуємо готівковий - в експериментальному порядку всім видати гроші і подивитися, як це буде працювати", - розповів Андрій Рева.Міністр пояснив, що паралельно буде запущено два механізму монетизації - готівковий і безготівковий."Сьогодні у нас 4 мільйона одержувачів субсидій, середній розмір субсидії становить 1,5 тисячі гривень (в опалювальний період, - ред.). Це 6 млрд гривень в місяць будемо видавати готівкою", - уточнив Рева.При цьому в безготівковій формі субсидії будуть отримувати ті громадяни, які звернулися до управління соціального захисту вже після 1 січня 2019 року.

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