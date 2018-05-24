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В місті на Волині хочуть заборонити нічний продаж алкоголю

В місті на Волині хочуть заборонити нічний продаж алкоголю
У Ковелі підготували проект рішення міської ради про обмеження роздрібної торгівлі алкогольними, слабоалкогольними напоями та пивом у нічний час.

Відтак, дане питання винесли на громадські слухання. Їх провела секретар міської ради Віра Федосюк, - йдеться на сайті Ковельської міської ради.

Заступник начальника відділу економічного розвитку і торгівлі Лілія Барна пояснила, що у 2018 році Верховна Рада України  прийняла закон, який надає право органам місцевого самоврядування  встановлювати обмеження в продажу алкогольних напоїв у нічний час, а також притягувати суб’єктів господарювання торговельних закладів до відповідальності (штрафувати) за порушення правил продажу алкоголю.
 
Відтак, відділом економічного розвитку та торгівлі  розроблено проект регуляторного акта «Про обмеження роздрібної торгівлі алкогольними, слабоалкогольними напоями та пивом (окрім безалкогольного)». 
 
У ньому, зокрема, йдеться: З метою усунення порушень громадського порядку в нічний час доби та зменшення кількості злочинів, скоєних у стані алкогольного сп’яніння, формування в суспільстві здорового способу життя, враховуючи численні скарги мешканців міста Ковеля, для впорядкування роздрібної торгівлі алкогольними, слабоалкогольними напоями та пивом, міська рада вирішила обмежити роздрібну торгівлю алкогольними, слабоалкогольними напоями та пивом (окрім безалкогольного), у стаціонарних об’єктах торгівлі, малих архітектурних формах та у закладах торгівлі, розміщених в окремих будівлях, крім закладів ресторанного господарства, на території міста Ковеля з 22.00 до 07.00 години.
 
Чинність цього рішення поширюється на всіх суб'єктів господарювання на території міста Ковеля незалежно від форм власності, які зареєстровані в установленому порядку і мають ліцензію на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями, отриману згідно з вимогами законодавства.
 
Суб’єктам господарювання міста Ковеля рекомендовано інформувати покупців про прийняте Ковельською міською радою рішення щодо обмеження роздрібної торгівлі алкогольними, слабоалкогольними напоями та пивом (окрім безалкогольного) на території міста Ковеля у період з 22.00 години вечора до 07.00 години ранку щоденно, враховуючи вихідні дні та свята.
 
Цей регуляторний акт та проект рішення підтримали учасники громадських слухань. Далі їх буде розглянуто на сесії міської ради.

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Теги: заборона, алкоголь, нічний продаж, Ковель
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