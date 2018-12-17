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Повідомили про стан проїзду на автомобільних дорогах Волині

Повідомили про стан проїзду на автомобільних дорогах Волині
У ДП «Волинський облавтодор» розповіли, в якому стані перебуває дорожнє покриття в області на 17 січня.

Про це йдеться у прес-службі підприємства.

Згідно з інформацією підрядних підприємств "ДП "Волинський облавтодор" та ПрАТ "Ковельське ШБУ № 63", що здійснюють експлуатаційне утримання автомобільних доріг державного значення Волинської області, для ліквідації зимової слизькості на таких автошляхах минулої доби задіяли 70 одиниць техніки та 94 працівники. Стан проїзду забезпечили, дорожнє покриття мокре, місцями засніжене.

За даними синоптиків у четвер, 17 січня, у Волинській області утримається хмарна погода з проясненнями. Вітер південно-західний, 7-12 м/с, вдень пориви вітру сягатимуть 15-20 м/с. Температура повітря вдень 0-5º тепла. Істотних опадів не очікується.

Таку ж погоду для Волині метеорологи прогнозують і на 18 січня. Температура вночі становитиме від 3º морозу до 2º тепла, вдень від 2º морозу до 3º тепла.

З огляду на погодні умови, попереджаємо водіїв про можливість виникнення непрогнозованої ожеледиці на автодорогах краю навіть при плюсовій температурі повітря. Щоб уникнути ДТП на слизькій дорозі варто дотримуватись безпечної швидкості та дистанції, не здійснювати необдуманих і ризикованих маневрів та неухильно дотримуватись Правил дорожнього руху.

У разі виникнення надзвичайних ситуацій на автодорогах державного значення Волинської області телефонуйте в диспетчерську службу, за номером (0332) 78 54 69 (працює цілодобово).

Головне фото – ілюстративне

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Теги: дороги, Волинь, погода, негода
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