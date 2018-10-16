У Карпатах зникла жінка разом з 6-річною донькою
Сьогодні, 13:50
Мешканка Хмельницької області разом з донькою зникли після того, як поїхали відпочивати в Карпати.
Про це УНН повідомили у поліції Хмельницької області.
Мешканка Ярмолинецького району Хмельницької області звернулася до поліції з інформацією про те, що її донька та онука поїхали на відпочинок до Карпат та зникли.
Жінка 1981 року народження, разом з донькою 2012 року народження, поїхали на відпочинок до Яремче в Івано-Франківській області. З 9 січня вони не виходять на зв’язок.
За фактом зникнення розпочали розслідування.
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Про це УНН повідомили у поліції Хмельницької області.
Мешканка Ярмолинецького району Хмельницької області звернулася до поліції з інформацією про те, що її донька та онука поїхали на відпочинок до Карпат та зникли.
Жінка 1981 року народження, разом з донькою 2012 року народження, поїхали на відпочинок до Яремче в Івано-Франківській області. З 9 січня вони не виходять на зв’язок.
За фактом зникнення розпочали розслідування.
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