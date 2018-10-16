У Карпатах зникла жінка разом з 6-річною донькою





Про це



Мешканка Ярмолинецького району Хмельницької області звернулася до поліції з інформацією про те, що її донька та онука поїхали на відпочинок до Карпат та зникли.



Жінка 1981 року народження, разом з донькою 2012 року народження, поїхали на відпочинок до Яремче в Івано-Франківській області. З 9 січня вони не виходять на зв’язок.



За фактом зникнення розпочали розслідування.

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