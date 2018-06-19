Як волинянин вирощує кольорових і волохатих свиней. ВІДЕО

Віталій Леонович на хуторі поблизу села Охотники Турійського району вигодовує кілька порід



У його господарстві бігають руді й волохаті, білі й чорні, рожеві та сірі свинки, - йдеться у сюжеті



Ці свині, які чоловік привіз з Угорщини, аби зберегти чистокровність, пасуться як корови. Господар розповів, що м'ясо їх корисне для споживання.



"Час від часу я підгодовую їх овсом. Це для того, щоб вони мали енергію, силу", - мовив Віталій Леонович.



Заступник директора обласного департаменту АПК Юрій Юрченко розповів:



"Це скоріше поодинокі випадки, коли люди утримують саме мангалиць. Ця тварина не досить поширена на території нашої області. Дана порода зовсім недавно була завезена на Волинь"



Деталі – у сюжеті:







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Волинський господарна хуторі поблизу села Охотники Турійського району вигодовує кілька порід різнокольорових свиней - угорських мангалиць.У його господарстві бігають руді й волохаті, білі й чорні, рожеві та сірі свинки, - йдеться у сюжеті Суспільного Волині Ці свині, які чоловік привіз з Угорщини, аби зберегти чистокровність, пасуться як корови. Господар розповів, що м'ясо їх корисне для споживання."Час від часу я підгодовую їх овсом. Це для того, щоб вони мали енергію, силу", - мовив Віталій Леонович.Заступник директора обласного департаменту АПКрозповів:"Це скоріше поодинокі випадки, коли люди утримують саме мангалиць. Ця тварина не досить поширена на території нашої області. Дана порода зовсім недавно була завезена на Волинь"Деталі – у сюжеті:

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