Як волинянин вирощує кольорових і волохатих свиней. ВІДЕО
Сьогодні, 09:36
Волинський господар Віталій Леонович на хуторі поблизу села Охотники Турійського району вигодовує кілька порід різнокольорових свиней - угорських мангалиць.
У його господарстві бігають руді й волохаті, білі й чорні, рожеві та сірі свинки, - йдеться у сюжеті Суспільного Волині.
Ці свині, які чоловік привіз з Угорщини, аби зберегти чистокровність, пасуться як корови. Господар розповів, що м'ясо їх корисне для споживання.
"Час від часу я підгодовую їх овсом. Це для того, щоб вони мали енергію, силу", - мовив Віталій Леонович.
Заступник директора обласного департаменту АПК Юрій Юрченко розповів:
"Це скоріше поодинокі випадки, коли люди утримують саме мангалиць. Ця тварина не досить поширена на території нашої області. Дана порода зовсім недавно була завезена на Волинь"
Деталі – у сюжеті:
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У його господарстві бігають руді й волохаті, білі й чорні, рожеві та сірі свинки, - йдеться у сюжеті Суспільного Волині.
Ці свині, які чоловік привіз з Угорщини, аби зберегти чистокровність, пасуться як корови. Господар розповів, що м'ясо їх корисне для споживання.
"Час від часу я підгодовую їх овсом. Це для того, щоб вони мали енергію, силу", - мовив Віталій Леонович.
Заступник директора обласного департаменту АПК Юрій Юрченко розповів:
"Це скоріше поодинокі випадки, коли люди утримують саме мангалиць. Ця тварина не досить поширена на території нашої області. Дана порода зовсім недавно була завезена на Волинь"
Деталі – у сюжеті:
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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