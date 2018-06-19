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Як волинянин вирощує кольорових і волохатих свиней. ВІДЕО

Як волинянин вирощує кольорових і волохатих свиней. ВІДЕО
Волинський господар Віталій Леонович на хуторі поблизу села Охотники Турійського району вигодовує кілька порід різнокольорових свиней - угорських мангалиць.

У його господарстві бігають руді й волохаті, білі й чорні, рожеві та сірі свинки, - йдеться у сюжеті Суспільного Волині.

Ці свині, які чоловік привіз з Угорщини, аби зберегти чистокровність, пасуться як корови. Господар розповів, що м'ясо їх корисне для споживання.

"Час від часу я підгодовую їх овсом. Це для того, щоб вони мали енергію, силу", - мовив Віталій Леонович.

Заступник директора обласного департаменту АПК Юрій Юрченко розповів:

"Це скоріше поодинокі випадки, коли люди утримують саме мангалиць. Ця тварина не досить поширена на території нашої області. Дана порода зовсім недавно була завезена на Волинь"

Деталі – у сюжеті:



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Теги: свині, мангалиці, Волинь
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