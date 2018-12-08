У Ковелі встановили контейнери для роздільного збору сміття





Для багатьох ковельчан такий спосіб поводження з побутовими відходами є зручнішим, адже він не залежить від графіка приїзду спецтранспорту, - пише



Впровадження системи сортування відходів в одному з найбільш густонаселених мікрорайонів міста за два перших дні має як позитивні, так і негативні результати. Чимало контейнерів швидко наповнились пластиком, папером та склом.



Проте, за словами начальника РЖКП №2 Наталії Гейко, не всі мешканці багатоквартирних житлових будинків добросовісно віднеслись до нововведення, викидаючи у контейнери відходи не за призначенням. Тож комунальники змушені будуть їх пересортувати. Крім того, кількість стихійних сміттєзвалищ хоч і зменшилась поблизу будинків, проте не зникла зовсім.



Контейнери для роздільного збору сміття встановили за адресами: Володимирська, 81; Володимирська, 89; між будинками 40-років Перемоги 15,17,20; 40 років Перемоги,3 (в районі супермаркету “Вопак”) та Володимирська, 91а (поруч з ПТМ “Ковельтепло”).



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Ковелі на декількох вулицях обладнали спеціальні майданчики та встановили контейнери для роздільного збору сміття.Для багатьох ковельчан такий спосіб поводження з побутовими відходами є зручнішим, адже він не залежить від графіка приїзду спецтранспорту, - пише ПроКовель Впровадження системи сортування відходів в одному з найбільш густонаселених мікрорайонів міста за два перших дні має як позитивні, так і негативні результати. Чимало контейнерів швидко наповнились пластиком, папером та склом.Проте, за словами начальника РЖКП №2, не всі мешканці багатоквартирних житлових будинків добросовісно віднеслись до нововведення, викидаючи у контейнери відходи не за призначенням. Тож комунальники змушені будуть їх пересортувати. Крім того, кількість стихійних сміттєзвалищ хоч і зменшилась поблизу будинків, проте не зникла зовсім.Контейнери для роздільного збору сміття встановили за адресами: Володимирська, 81; Володимирська, 89; між будинками 40-років Перемоги 15,17,20; 40 років Перемоги,3 (в районі супермаркету “Вопак”) та Володимирська, 91а (поруч з ПТМ “Ковельтепло”).

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