У волинській лікарні відкрили оновлене терапевтичне відділення

У Горохівській центральній районній лікарні відкрили відремонтоване та оновлене терапевтичне відділення.Про це йдеться на офіційній сторінці голови Волинської ОДА Олександра Савченка у Facebook.Терапевтичному відділенню Горохівської центральної районної лікарні уже 23 роки. За цей час тут проводився тільки частковий косметичний ремонт в основному за благодійні кошти.Відділення повністю відремонтоване за кошти місцевого бюджету, на суму більш, як один мільйон гривень. Також тут здійснили внутрішні оздоблювальні роботи, замінили сантехніку та систему електропостачання.Урочисте відкриття оновленого приміщення відбулося у п'ятницю, 18 січня, за участю голови ОДА.«Завдяки медичній реформі місцева влада отримує можливість самостійно розвивати систему надання медичних послуг на своїй території. Так, система змінюватиметься не миттєво, процес триватиме кілька років. Але здоров’я українців – це пріоритет Президента УкраїниТому основним завданням медпрацівників та районної влади на 2019 рік залишається підвищення якості медичних послуг, покращення матеріально-технічної бази та реалізація реформи медичної галузі, – промовив на відкритті Олександр Савченко.Окрім того, він подякував усім, хто долучився до реалізації цього проекту, хто сприяв якісному виконанню ремонтних робіт та якнайшвидшому відкриттю відділення, адже тепер хворі можуть отримувати кваліфіковану медичну допомогу у сучасних комфортних умовах.Відділення очолює лікар-терапевт вищої категорії. В штаті відділення працюють також працюють два лікарі-терапевти вищої категорії, вісім медичних сестер та п’ять молодших медичних працівників.«Розпочали ремонт в минулому році. Дякуємо Горохівській районній раді, яка виділила нам кошти. Добре попрацювали й будівельники – зауважень ніяких не було. У відділенні повністю замінили двері та підлогу, в палатах зробили ремонт, в маніпуляційній поклали плитку, облаштували душову та санітарні кімнати», – зазначив завідувач відділенням.Голова районної радизауважив, що майже всі депутати підтримали цей проект та виділили кошти. А надалі працюватимуть над фасадом лікарні.На відкритті відділення також був присутній начальник управління охорони здоров’я облдержадміністрації, який зауважив, що завдяки медичній реформі зросла заробітна плата медичних працівників. Зокрема, 15 тисяч гривень отримує лікар та 8 тисяч медична сестра.Варто зазначити, що терапевтичне відділення Горохівської районної лікарні працює щорічно з повним навантаженням. Середньорічна кількість пролікованих хворих в терапевтичному відділенні складає 1300.