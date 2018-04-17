У Луцьку 22 січня перекриють центральні вулиці міста

У Луцьку під час акції “Живий ланцюг” перекриють рух транспортуна деяких вулицях міста.Нагадаємо, з нагоди відзначення Дня Соборності України відбудеться акція символічного єднання, - інформують на сайті Луцької міської ради."Забезпечити перекриття руху транспорту вулицями Градний Узвіз, Кривий Вал, Сенаторки Левчанівської та Лесі Українки під час акції “Живий ланцюг”, - йдеться у розпорядженні секретаря Луцької міської ради Григорія Путовіта.Захід відбудеться 22 січня о 12:00 на Театральний майдані міста.Саме у цей день, 100 років тому, відбулось історичне об'єднання Сходу та Заходу України в єдину соборну державу – проголошено Акт Злуки УНР та ЗУНР.Ланцюг формуватиметься від головної площі міста уздовж вулиці Лесі Українки до площі Возз’єднання. Після цього усі учасники розгорнуть державний прапор України на Театральному майдані.