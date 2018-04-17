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У Луцьку 22 січня перекриють центральні вулиці міста

У Луцьку 22 січня перекриють центральні вулиці міста
У Луцьку під час акції “Живий ланцюг” перекриють рух транспорту
на деяких вулицях міста.

Нагадаємо, з нагоди відзначення Дня Соборності України відбудеться акція символічного єднання, - інформують на сайті Луцької міської ради.

"Забезпечити перекриття руху транспорту вулицями Градний Узвіз, Кривий Вал, Сенаторки Левчанівської та Лесі Українки під час акції “Живий ланцюг”, - йдеться у розпорядженні секретаря Луцької міської ради Григорія Путовіта.

Захід відбудеться 22 січня о 12:00 на Театральний майдані міста.

Саме у цей день, 100 років тому, відбулось історичне об'єднання Сходу та Заходу України в єдину соборну державу – проголошено Акт Злуки УНР та ЗУНР.

Ланцюг формуватиметься від головної площі міста уздовж вулиці Лесі Українки до площі Возз’єднання. Після цього усі учасники розгорнуть державний прапор України на Театральному майдані.

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Теги: рух, перекриття, Луцьк
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