У Луцьку 22 січня перекриють центральні вулиці міста
Сьогодні, 16:54
У Луцьку під час акції “Живий ланцюг” перекриють рух транспорту
на деяких вулицях міста.
Нагадаємо, з нагоди відзначення Дня Соборності України відбудеться акція символічного єднання, - інформують на сайті Луцької міської ради.
"Забезпечити перекриття руху транспорту вулицями Градний Узвіз, Кривий Вал, Сенаторки Левчанівської та Лесі Українки під час акції “Живий ланцюг”, - йдеться у розпорядженні секретаря Луцької міської ради Григорія Путовіта.
Захід відбудеться 22 січня о 12:00 на Театральний майдані міста.
Саме у цей день, 100 років тому, відбулось історичне об'єднання Сходу та Заходу України в єдину соборну державу – проголошено Акт Злуки УНР та ЗУНР.
Ланцюг формуватиметься від головної площі міста уздовж вулиці Лесі Українки до площі Возз’єднання. Після цього усі учасники розгорнуть державний прапор України на Театральному майдані.
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на деяких вулицях міста.
Нагадаємо, з нагоди відзначення Дня Соборності України відбудеться акція символічного єднання, - інформують на сайті Луцької міської ради.
"Забезпечити перекриття руху транспорту вулицями Градний Узвіз, Кривий Вал, Сенаторки Левчанівської та Лесі Українки під час акції “Живий ланцюг”, - йдеться у розпорядженні секретаря Луцької міської ради Григорія Путовіта.
Захід відбудеться 22 січня о 12:00 на Театральний майдані міста.
Саме у цей день, 100 років тому, відбулось історичне об'єднання Сходу та Заходу України в єдину соборну державу – проголошено Акт Злуки УНР та ЗУНР.
Ланцюг формуватиметься від головної площі міста уздовж вулиці Лесі Українки до площі Возз’єднання. Після цього усі учасники розгорнуть державний прапор України на Театральному майдані.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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