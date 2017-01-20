Водохреща: навіщо потрібна свята вода і як її використовувати





Духівник Українського католицького університету отець Ігор Пецюх відповів на головні питання прихожан на рахунок цієї традиції, передає



Навіщо освячують воду

Обряд освячення води пов’язаний з глибоким духовним змістом.



– Освячують воду не тому, що повинні, а тому, що хочемо і бачимо у цьому сенс. Адже християни бачать зв’язок свого духовного життя з матеріальним світом, – розповів священик.



Освячена вода не чарівна, але має благодатні властивості для тих, хто її з вірою приймає.



Він зазначив, що ні на фізичному, ні на хімічному рівнях люди не можуть відрізнити освячену воду від звичайної.



Як використовувати

Не існує чіткого правила, як використовувати освячену під час Водохреща воду. Головне – це сенс, який вкладають люди.



Традиційно її п’ють або кроплять себе, близьких і будинок. Однак не варто сприймати освячену воду, як медичний препарат. Вона не замінює ліків, проте через те, що багато хвороб має духовний контекст, її можна використовувати разом з медикаментами.



Не обов’язково тримати освячену воду у будинку. Для того щоб утилізувати освячену воду слід вилити її там, де люди “не топчуть ногами і звірі не ходять”. Найпростіше – це полити квіти або газон.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 19 січня християни відзначають Водохреща. Це православне свято має безліч традицій, головною з яких є освячення води.Духівник Українського католицького університету отецьвідповів на головні питання прихожан на рахунок цієї традиції, передає Релігійно-інформаційна служба України (РІСУ).Навіщо освячують водуОбряд освячення води пов’язаний з глибоким духовним змістом.– Освячують воду не тому, що повинні, а тому, що хочемо і бачимо у цьому сенс. Адже християни бачать зв’язок свого духовного життя з матеріальним світом, – розповів священик.Освячена вода не чарівна, але має благодатні властивості для тих, хто її з вірою приймає.Він зазначив, що ні на фізичному, ні на хімічному рівнях люди не можуть відрізнити освячену воду від звичайної.Як використовуватиНе існує чіткого правила, як використовувати освячену під час Водохреща воду. Головне – це сенс, який вкладають люди.Традиційно її п’ють або кроплять себе, близьких і будинок. Однак не варто сприймати освячену воду, як медичний препарат. Вона не замінює ліків, проте через те, що багато хвороб має духовний контекст, її можна використовувати разом з медикаментами.Не обов’язково тримати освячену воду у будинку. Для того щоб утилізувати освячену воду слід вилити її там, де люди “не топчуть ногами і звірі не ходять”. Найпростіше – це полити квіти або газон.

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