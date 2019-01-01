Вдень – в ополонку, а ввечері – в караоке «Georges Club»*





В базі – 50 тисяч пісень і серед них ви знайдете не тільки сучасні популярні твори, а й вдосталь наспіваєтеся українських колядок та щедрівок.



Заклад працює з 18:00 до 6:00 ранку.



Бронюйте столики завчасно, адже кількість місць обмежена: +380 (50) 490 77 14.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Лучан та гостей міста запрошують завершити святковий сезон у вишуканій атмосфері ресторану-караоке «George’s Club», що на 3-му поверсі РЦ «Промінь».В базі – 50 тисяч пісень і серед них ви знайдете не тільки сучасні популярні твори, а й вдосталь наспіваєтеся українських колядок та щедрівок.Заклад працює з 18:00 до 6:00 ранку.Бронюйте столики завчасно, адже кількість місць обмежена: +380 (50) 490 77 14.

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