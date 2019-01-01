Вдень – в ополонку, а ввечері – в караоке «Georges Club»*
Сьогодні, 10:32
Лучан та гостей міста запрошують завершити святковий сезон у вишуканій атмосфері ресторану-караоке «George’s Club», що на 3-му поверсі РЦ «Промінь».
В базі – 50 тисяч пісень і серед них ви знайдете не тільки сучасні популярні твори, а й вдосталь наспіваєтеся українських колядок та щедрівок.
Заклад працює з 18:00 до 6:00 ранку.
Бронюйте столики завчасно, адже кількість місць обмежена: +380 (50) 490 77 14.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
В базі – 50 тисяч пісень і серед них ви знайдете не тільки сучасні популярні твори, а й вдосталь наспіваєтеся українських колядок та щедрівок.
Заклад працює з 18:00 до 6:00 ранку.
Бронюйте столики завчасно, адже кількість місць обмежена: +380 (50) 490 77 14.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Парафіяни ще одного волинського храму вирішили перейти до ПЦУ
Сьогодні, 11:23
Фотограф поділився світлинами Водохреща у Луцьку
Сьогодні, 10:55
Вдень – в ополонку, а ввечері – в караоке «Georges Club»*
Сьогодні, 10:32
Патрульні врятували однорічну дитину, яка мерзла на морозі
Сьогодні, 10:15