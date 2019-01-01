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Вдень – в ополонку, а ввечері – в караоке «Georges Club»*

Вдень – в ополонку, а ввечері – в караоке «Georges Club»*
Лучан та гостей міста запрошують завершити святковий сезон у вишуканій атмосфері ресторану-караоке «George’s Club», що на 3-му поверсі РЦ «Промінь».

В базі – 50 тисяч пісень і серед них ви знайдете не тільки сучасні популярні твори, а й вдосталь наспіваєтеся українських колядок та щедрівок.

Заклад працює з 18:00 до 6:00 ранку.

Бронюйте столики завчасно, адже кількість місць обмежена: +380 (50) 490 77 14.

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Теги: РЦ «Промінь»
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