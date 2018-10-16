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Затримали чоловіка, який вбив дитину та намагався накласти на себе руки

Затримали чоловіка, який вбив дитину та намагався накласти на себе руки
На Одещині правоохоронці затримали чоловіка, який вбив 13-річну дівчинку і намагався накласти на себе руки.

Про це повідомляє прес-служба Одеського відділу поліції, передає УНН.

"Від рук 44-річного жителя Лиманського району загинула 13-річна дівчинка. Зловмисника затримали. Зараз чоловік, який порізав собі руки, госпіталізований та знаходиться під конвоєм", - йдеться у повідомленні.

Подія сталася в одному з сіл району. Загибла – місцева жителька. За попередніми висновками медиків, її смерть настала внаслідок ножових поранень шиї. Наразі чоловік знаходиться у лікарні. Він затриманий в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України, тому лікування проходитиме під конвоєм поліції.

За фактом смерті дитини розпочато кримінальне провадження за ч.2 ст.115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. За скоєне чоловікові загрожує від десяти до п'ятнадцяти років позбавленням волі або довічне ув’язнення.

Досудове слідство триває.

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Теги: вбивство, смерть, поліція
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