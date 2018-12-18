У волинському храмі, який перейшов до ПЦУ, відслужили першу літургію. ФОТО





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Нагадаємо, 18 січня громада храму святого великомученика Димитрія Солунського села Положеве проголосувала за перехід до Православної церкви України.



19 січня, на свято Хрещення Господнього, в храмі відбулася служба та освячення води. Богослужіння очолили голова єпархіального відділу в справах благодійності та соціального служіння, голова правління благодійного фонду «Матері Божої неустанної помочі» протоієрей ПЦУ Микола Гінайло, благочинний Шацького деканату митрофорний протоієрей Михайло Цвинкилевич та настоятель парафії святого Архістратига Михаїла смт Шацьк протоієрей Роман Скірак.



«Гарний храм, велична служба, люди задоволені і налаштовані позитивно. Я радий, що мої земляки поліщуки показують приклад усій Волині та Україні.



Єднаймося в Помісній Православній церкві України і памятаймо: головне, щоб ми мали в голові не патріархів і президентів, а Бога» – поділився враженнями від служби протоієрей Микола Гінайло.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У церкві села Положеве Шацького району відбулася перша служба з священиками ПЦУ.Про це пише Район.Шацьк Нагадаємо, 18 січня громада храму святого великомученика Димитрія Солунського села Положеве19 січня, на свято Хрещення Господнього, в храмі відбулася служба та освячення води. Богослужіння очолили голова єпархіального відділу в справах благодійності та соціального служіння, голова правління благодійного фонду «Матері Божої неустанної помочі» протоієрей ПЦУ, благочинний Шацького деканату митрофорний протоієрейта настоятель парафії святого Архістратига Михаїла смт Шацьк протоієрей«Гарний храм, велична служба, люди задоволені і налаштовані позитивно. Я радий, що мої земляки поліщуки показують приклад усій Волині та Україні.Єднаймося в Помісній Православній церкві України і памятаймо: головне, щоб ми мали в голові не патріархів і президентів, а Бога» – поділився враженнями від служби протоієрей Микола Гінайло.

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