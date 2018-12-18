вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У волинському храмі, який перейшов до ПЦУ, відслужили першу літургію. ФОТО

У волинському храмі, який перейшов до ПЦУ, відслужили першу літургію. ФОТО
У церкві села Положеве Шацького району відбулася перша служба з священиками ПЦУ.

Про це пише Район.Шацьк.

Нагадаємо, 18 січня громада храму святого великомученика Димитрія Солунського села Положеве проголосувала за перехід до Православної церкви України.

19 січня, на свято Хрещення Господнього, в храмі відбулася служба та освячення води. Богослужіння очолили голова єпархіального відділу в справах благодійності та соціального служіння, голова правління благодійного фонду «Матері Божої неустанної помочі» протоієрей ПЦУ Микола Гінайло, благочинний Шацького деканату митрофорний протоієрей Михайло Цвинкилевич та настоятель парафії святого Архістратига Михаїла смт Шацьк протоієрей Роман Скірак.

«Гарний храм, велична служба, люди задоволені і налаштовані позитивно. Я радий, що мої земляки поліщуки показують приклад усій Волині та Україні.

Єднаймося в Помісній Православній церкві України і памятаймо: головне, щоб ми мали в голові не патріархів і президентів, а Бога» – поділився враженнями від служби протоієрей Микола Гінайло.
У волинському храмі, який перейшов до ПЦУ, відслужили першу літургію. ФОТО
У волинському храмі, який перейшов до ПЦУ, відслужили першу літургію. ФОТО
У волинському храмі, який перейшов до ПЦУ, відслужили першу літургію. ФОТО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: церква, Волинь, Положеве, ПЦУ, релігія, служба
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 2
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
ІУДИ.ПРЯМА ДОРОГА В ПЕКЛО
Відповісти
чи співали пісеньку про Україну?
Відповісти
Вибір редактора
Щоб зупинити кір, ми готові працювати навіть у вихідні, – луцький лікар
«Нечисть Томосу боїться»: Мирка відповів на закиди про адмінресурс
Навіть не вагався, – 15-річний хлопець розповів про порятунок самогубця у луцькому парку
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Показали, як святкували Водохреще у Старій Вижівці. ФОТО
Сьогодні, 18:49
Коні, люди та віз: опублікували унікальне ретрофото волинського човна
Сьогодні, 18:23
У волинському храмі, який перейшов до ПЦУ, відслужили першу літургію. ФОТО
Сьогодні, 17:50
На Рівненщині рятувальники витягли з колодязя тіло чоловіка. ФОТО
Сьогодні, 17:20
Яким було Водохреще у Володимирі-Волинському. ФОТО
Сьогодні, 16:59
Схожі новини
Парафіяни ще одного волинського храму вирішили перейти до ПЦУ Парафіяни ще одного волинського храму вирішили перейти до ПЦУ
Сьогодні, 11:23
У місті на Волині громада собору може перейти до ПЦУ У місті на Волині громада собору може перейти до ПЦУ
11 січень, 15:48
Громада волинського храму УПЦ МП перейшла до ПЦУ Громада волинського храму УПЦ МП перейшла до ПЦУ
10 січень, 14:49
У Луцьку священнослужитель УПЦ МП хоче перейти до Православної церкви України У Луцьку священнослужитель УПЦ МП хоче перейти до Православної церкви України
18 грудень, 2018, 13:06
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Показали, як святкували Водохреще у Старій Вижівці. ФОТО
Сьогодні, 18:49
 0
Коні, люди та віз: опублікували унікальне ретрофото волинського човна
Сьогодні, 18:23
 0
У волинському храмі, який перейшов до ПЦУ, відслужили першу літургію. ФОТО
Сьогодні, 17:50
 0
На Рівненщині рятувальники витягли з колодязя тіло чоловіка. ФОТО
Сьогодні, 17:20
 0
Яким було Водохреще у Володимирі-Волинському. ФОТО
Сьогодні, 16:59
 0
Медіа
відео
1/8