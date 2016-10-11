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Гурт «Скрябін» випустив невидану пісню з голосом Кузьми. ВІДЕО

Гурт «Скрябін» випустив невидану пісню з голосом Кузьми. ВІДЕО
Гурт “Скрябін” випустив нову пісню “Сонце замість шапки” з голосом вокаліста Андрія Кузьменка, який трагічно загинув в ДТП в 2015 році.

Композиція називається “Сонце замість шапки”, пише Сьогодні.

Презентація треку відбулася на Люкс ФМ сьогодні, 18 січня.

Справа в тому, що у групи збереглися невидані аудіо та тексти пісень Андрія. Це робочі начерки на комп’ютері Кузьми, або навіть демо-записи, з яких потім виходили пісні.

Одна з таких композицій виявилася досить хорошої якості. Хлопці перетворили її на повноцінну пісню, а ще один куплет наспівала бек-вокалістка групи Ольга Лізгунова.


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Теги: Скрябін, Кузьма, пісня
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