Ніби кадр з фільму: показали, як в Олиці обідала родина Радзивіллів. РЕТРОФОТО





Ретросвітлину на своїй сторінці у Тетяна Яцечко-Блаженко.



"1903 рік, Олика... Ніби кадр із бразильського серіалу, а насправді обід в Олицькій резиденції Радзивіллів. Крайній з права ще молодий Януш Радзивілл. Також присутні представники родин Потоцьких та Радзивіллів. Відомі всі особи на фото. Перекладаю підпис)", - йдеться в дописі під фото.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У мережі опублікували фото, на якому видно, як у 1903 році обідала родина Радзивілл у компанії родини Потоцьких.Ретросвітлину на своїй сторінці у facebook виклала волинська краєзнавиця"1903 рік, Олика... Ніби кадр із бразильського серіалу, а насправді обід в Олицькій резиденції Радзивіллів. Крайній з права ще молодий Януш Радзивілл. Також присутні представники родин Потоцьких та Радзивіллів. Відомі всі особи на фото. Перекладаю підпис)", - йдеться в дописі під фото.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію