вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Ніби кадр з фільму: показали, як в Олиці обідала родина Радзивіллів. РЕТРОФОТО

Ніби кадр з фільму: показали, як в Олиці обідала родина Радзивіллів. РЕТРОФОТО
У мережі опублікували фото, на якому видно, як у 1903 році обідала родина Радзивілл у компанії родини Потоцьких.

Ретросвітлину на своїй сторінці у facebook виклала волинська краєзнавиця Тетяна Яцечко-Блаженко.

"1903 рік, Олика... Ніби кадр із бразильського серіалу, а насправді обід в Олицькій резиденції Радзивіллів. Крайній з права ще молодий Януш Радзивілл. Також присутні представники родин Потоцьких та Радзивіллів. Відомі всі особи на фото. Перекладаю підпис)", - йдеться в дописі під фото.
Ніби кадр з фільму: показали, як в Олиці обідала родина Радзивіллів. РЕТРОФОТО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Радзивілл, обід, ретрофото
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Щоб зупинити кір, ми готові працювати навіть у вихідні, – луцький лікар
«Нечисть Томосу боїться»: Мирка відповів на закиди про адмінресурс
Навіть не вагався, – 15-річний хлопець розповів про порятунок самогубця у луцькому парку
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Ніби кадр з фільму: показали, як в Олиці обідала родина Радзивіллів. РЕТРОФОТО
Сьогодні, 05:48
В Україні припиняють друк паперових грошей номіналом 1-10 гривень
Сьогодні, 04:06
В одному з луцьких провулків зроблять освітлення
Сьогодні, 02:39
Знайшли найстарішу копію таблиці Менделєєва, якій понад 130 років. ФОТО
Сьогодні, 01:04
20 січня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Схожі новини
Коні, люди та віз: опублікували унікальне ретрофото волинського човна Коні, люди та віз: опублікували унікальне ретрофото волинського човна
19 січень, 18:23
Показали, як у давнину волиняни човнами переправляли вози з кіньми. РЕТРОФОТО Показали, як у давнину волиняни човнами переправляли вози з кіньми. РЕТРОФОТО
19 січень, 06:46
Гімнастика під стінами Луцького замку у 1939 році. ФОТО Гімнастика під стінами Луцького замку у 1939 році. ФОТО
16 січень, 08:18
Опублікували ретросвітлини центральної вулиці волинського міста. ФОТО Опублікували ретросвітлини центральної вулиці волинського міста. ФОТО
13 січень, 23:37
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Ніби кадр з фільму: показали, як в Олиці обідала родина Радзивіллів. РЕТРОФОТО
Сьогодні, 05:48
 0
В Україні припиняють друк паперових грошей номіналом 1-10 гривень
Сьогодні, 04:06
 0
В одному з луцьких провулків зроблять освітлення
Сьогодні, 02:39
 0
Знайшли найстарішу копію таблиці Менделєєва, якій понад 130 років. ФОТО
Сьогодні, 01:04
 0
20 січня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Медіа
відео
1/8