Луцькі прикордонники «спалили» понад півтисячі пачок сигарет в автівках
Сьогодні, 20:40
Під час заходів прикордонно-митного контролю прикордонники Луцького та Львівського загонів виявили 550 пачок сигарет.
Про це повідомляє Держприкордонслужба.
Куриво знайшли в автомобілях громадянина Молдови та громадянина України.
Вона планували перемістити сигарети через пункт пропуску «Ягодин» та «Рава-Руська», що на кордоні з Польщею.
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Про це повідомляє Держприкордонслужба.
Куриво знайшли в автомобілях громадянина Молдови та громадянина України.
Вона планували перемістити сигарети через пункт пропуску «Ягодин» та «Рава-Руська», що на кордоні з Польщею.
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