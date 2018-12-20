Луцькі прикордонники «спалили» понад півтисячі пачок сигарет в автівках





Про це повідомляє Держприкордонслужба.



Куриво знайшли в автомобілях громадянина Молдови та громадянина України.



Вона планували перемістити сигарети через пункт пропуску «Ягодин» та «Рава-Руська», що на кордоні з Польщею.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Під час заходів прикордонно-митного контролю прикордонники Луцького та Львівського загонів виявили 550 пачок сигарет.Про це повідомляє Держприкордонслужба.Куриво знайшли в автомобілях громадянина Молдови та громадянина України.Вона планували перемістити сигарети через пункт пропуску «Ягодин» та «Рава-Руська», що на кордоні з Польщею.

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