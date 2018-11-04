У Луцьку написали заяву в поліцію через незаконну агітацію кандидатки в президенти





Про це інформують представники



19 січня у Луцьку на вулиці Глушець спостерігачі Громадянської мережі ОПОРА виявили білборд із зображенням кандидатки в президенти Ольги Богомолець (самовисування), який не містив вихідних даних, як того вимагає законодавство. Через виявлене порушення правил ведення передвиборної агітації представники ОПОРИ викликали поліцію і подали до правоохоронних органів відповідну заяву.



Нагадаємо, що починаючи з наступного дня після реєстрації Центральною Виборчою Комісією кандидатів на пост президента, вони вступають в нову фазу юридичної відповідальності.



Ольгу Богомолець зареєстрували у п’ятницю, 18 січня, відповідно до постанови ЦВК №70. Таким чином, розміщення відповідних агітаційних матеріалів може містити ознаки порушення частини 3 статті 59 та частини 16 статті 64 Закону України «Про вибори Президента України», а також частини 2 статті 212-13 Кодексу України про адміністративні правопорушення.



Представники Громадянської мережі ОПОРА намагались взяти коментар щодо наявності білборду без вихідних даних у Луцьку у Ольги Богомолець. Втім, зателефонувавши у громадську приймальню народного депутата Ольги Богомолець за телефонними номерами, вказаними у її профілі на сайті Верховної Ради України, відповіді не отримали – на телефонні дзвінки ніхто не відповів.



Нагадаємо,що згідно із частиною 3 статті 59 Закону України «Про вибори Президента України» друковані матеріали передвиборної агітації повинні містити відомості про установу, що здійснила друк, або вказівку, що друк здійснено з використанням обладнання відповідно кандидата на пост Президента України або партії, яка висунула кандидата на пост Президента України, їх тираж, інформацію про осіб, відповідальних за випуск, та замовника відповідних матеріалів.



Відповідно до частини 16 статті 64 цього ж закону забороняється виготовлення та розповсюдження друкованих передвиборних агітаційних матеріалів, що не містять відомостей про установу, яка здійснила друк, їх тираж, інформацію про осіб, відповідальних за випуск, та замовника відповідних матеріалів.Розповсюдження під час виборчого процесу відповідних матеріалів без вказаних даних, згідно з частиною 2 статті 212-13 Кодексу України про адміністративні правопорушення,тягне за собою накладення штрафу на громадян від трьох до п’яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - від двадцяти до тридцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Спостерігачі Громадянської мережі ОПОРА у Волинській області зафіксували у Луцьку білборд із зображенням кандидатки в президенти без вихідних даних і звернулися із заявою до правоохоронних органів. Інцидент трапився у суботу, 19 січня.Про це інформують представники Громадянської мережі ОПОРА у Волинській області 19 січня у Луцьку на вулиці Глушець спостерігачі Громадянської мережі ОПОРА виявили білборд із зображенням кандидатки в президенти(самовисування), який не містив вихідних даних, як того вимагає законодавство. Через виявлене порушення правил ведення передвиборної агітації представники ОПОРИ викликали поліцію і подали до правоохоронних органів відповідну заяву.Нагадаємо, що починаючи з наступного дня після реєстрації Центральною Виборчою Комісією кандидатів на пост президента, вони вступають в нову фазу юридичної відповідальності.Ольгу Богомолець зареєстрували у п’ятницю, 18 січня, відповідно до постанови ЦВК №70. Таким чином, розміщення відповідних агітаційних матеріалів може містити ознаки порушення частини 3 статті 59 та частини 16 статті 64 Закону України «Про вибори Президента України», а також частини 2 статті 212-13 Кодексу України про адміністративні правопорушення.Представники Громадянської мережі ОПОРА намагались взяти коментар щодо наявності білборду без вихідних даних у Луцьку у Ольги Богомолець. Втім, зателефонувавши у громадську приймальню народного депутата Ольги Богомолець за телефонними номерами, вказаними у її профілі на сайті Верховної Ради України, відповіді не отримали – на телефонні дзвінки ніхто не відповів.Нагадаємо,що згідно із частиною 3 статті 59 Закону України «Про вибори Президента України» друковані матеріали передвиборної агітації повинні містити відомості про установу, що здійснила друк, або вказівку, що друк здійснено з використанням обладнання відповідно кандидата на пост Президента України або партії, яка висунула кандидата на пост Президента України, їх тираж, інформацію про осіб, відповідальних за випуск, та замовника відповідних матеріалів.Відповідно до частини 16 статті 64 цього ж закону забороняється виготовлення та розповсюдження друкованих передвиборних агітаційних матеріалів, що не містять відомостей про установу, яка здійснила друк, їх тираж, інформацію про осіб, відповідальних за випуск, та замовника відповідних матеріалів.Розповсюдження під час виборчого процесу відповідних матеріалів без вказаних даних, згідно з частиною 2 статті 212-13 Кодексу України про адміністративні правопорушення,тягне за собою накладення штрафу на громадян від трьох до п’яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - від двадцяти до тридцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

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