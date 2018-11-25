На Київщині посеред вулиці викрали дитину





Поліція ввели план "Перехоплення" і розшукують білу Toyota Camry, - пише



Зазначається, що викрадення сталося близько 12:00 на вул. Шевченка. За словами очевидців, 12-річну дівчинку в сірому пальті заштовхали в Toyota.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В місті Ірпінь на Київщині 2 чоловіків силоміць заштовхали в автомобіль 12-річну дівчинку і поїхали в невідомому напрямку.Поліція ввели план "Перехоплення" і розшукують білу Toyota Camry, - пише Інформатор із посиланням на власні джерела.Зазначається, що викрадення сталося близько 12:00 на вул. Шевченка. За словами очевидців, 12-річну дівчинку в сірому пальті заштовхали в Toyota.

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