На Київщині посеред вулиці викрали дитину
Сьогодні, 13:48
В місті Ірпінь на Київщині 2 чоловіків силоміць заштовхали в автомобіль 12-річну дівчинку і поїхали в невідомому напрямку.
Поліція ввели план "Перехоплення" і розшукують білу Toyota Camry, - пише Інформатор із посиланням на власні джерела.
Зазначається, що викрадення сталося близько 12:00 на вул. Шевченка. За словами очевидців, 12-річну дівчинку в сірому пальті заштовхали в Toyota.
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Поліція ввели план "Перехоплення" і розшукують білу Toyota Camry, - пише Інформатор із посиланням на власні джерела.
Зазначається, що викрадення сталося близько 12:00 на вул. Шевченка. За словами очевидців, 12-річну дівчинку в сірому пальті заштовхали в Toyota.
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