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Луцький фотограф показав світлини ланцюга Злуки 29-річної давності

Луцький фотограф показав світлини ланцюга Злуки 29-річної давності
Луцький фотограф Віктор Чухрай опублікував світлини святкування Акту Злуки у 1990 році.

Фото він опублікував на своїй сторінці у Facebook.

«Пам'яті подій, у яких ми брали участь 29 років тому та трасі Київ- Львів, ланцюг злуки», – йдеться у дописі.
Луцький фотограф показав світлини ланцюга Злуки 29-річної давності
Луцький фотограф показав світлини ланцюга Злуки 29-річної давності
Луцький фотограф показав світлини ланцюга Злуки 29-річної давності
Луцький фотограф показав світлини ланцюга Злуки 29-річної давності
Луцький фотограф показав світлини ланцюга Злуки 29-річної давності
Луцький фотограф показав світлини ланцюга Злуки 29-річної давності
Луцький фотограф показав світлини ланцюга Злуки 29-річної давності

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Теги: Чухрай, фото, ретрофото
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