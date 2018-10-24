Луцький фотограф показав світлини ланцюга Злуки 29-річної давності
Сьогодні, 09:38
Луцький фотограф Віктор Чухрай опублікував світлини святкування Акту Злуки у 1990 році.
Фото він опублікував на своїй сторінці у Facebook.
«Пам'яті подій, у яких ми брали участь 29 років тому та трасі Київ- Львів, ланцюг злуки», – йдеться у дописі.
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Фото він опублікував на своїй сторінці у Facebook.
«Пам'яті подій, у яких ми брали участь 29 років тому та трасі Київ- Львів, ланцюг злуки», – йдеться у дописі.
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