Викрали і катували: у Рівному підприємець зухвало побив свого працівника. ФОТО 18+





Причиною стала, як зазначає правозахисниця Ліана Диновська, суперечка із його роботодавцем, 37-річним підприємцем, - пише



«Зі слів вантажника, його викрав підприємець, на якого чоловік працював останні шість років, - написала пані Диновська на своїй сторінці у Facebook і поширила фото побитого чоловіка. – Заручившись підтримкою двох молодиків, катував літню людину протягом чотирьох годин. Причиною конфлікту стали невиплачені 750 грн тижневої заробітної плати вантажнику. Як стверджує останній, він чотири дні просив підприємця виплатити заборгованість, проте той обіцяв, але не виконував обіцянку. Зневірившись, вантажник вдарив бус підприємця ногою, спрацювала сигналізація. Вантажник, якому до слова майже 60 років, пішов додому. Коли вже наблизився до арки будинку, до нього під’їхав бус підприємця, з якого вистрибнув роботодавець з двома молодиками. Вони затягнули чоловіка в авто».



«Далі почався жах, який дідусь пам’ятатиме все своє життя, - додала Диновська. – На нього одягли залізні кайданки і скотчем замотали голову, прорізали лише отвір для носа. Били всю дорогу до селища неподалік Рівного. Потім затягли у сарай матері підприємця і прикували його там кайданками. Били протягом чотирьох годин, періодично виходили пити каву і курити. Весь час погрожували розправою всій сім`ї. Дідусь благав не вбивати, пообіцяв віддати на ремонт авто тисячу євро, яку буцімто приховав від родини. Саме така ідея і спрацювала для порятунку. Кайданки зрізали болгаркою, бо заклинив замок. Група осіб повезла вантажника додому, кинувши на сидіння бусу якусь ганчірку, винесену з будинку, щоб не забруднив все кров'ю, якою вже стікав на той час. Один молодик пішов з дідусем до квартири, весь час тикав його у спину ножем, при цьому повторюючи, щоб дідусь не надумав їх надурити. Вантажнику вдалося вскочити у свою квартиру і викликати поліцію. Патрульні великі молодці: приїхали за 10 хвилин і практично врятували дідуся».



За словами Ліани Диновської, у чоловіка лікарі виявили 10 зламаних ребер та повністю роздроблені гайморові пазухи носа. Йому зашили тканину біля ока.



«Телефон і кошти, які були у дідуся, група нападників залишили собі. Зараз дідусю потрібно робити оперативні втручання, – додала Диновська. – Сам підприємець від організації і виконання зухвалого нападу і катування літньої людини відмовляється. До слова,це не перший ганебний вчинок підприємця. Ця людина, очевидно, є і домашнім насильником, не одне провадження зареєстровано у поліції за фактом легких тілесних ушкоджень, нанесених колишній дружині, справи направлено до суду».



УВАГА!ФОТО 18+



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Рівному днями трапилася трагедія з вантажником. Чоловіка, якому майже 60 років, викрали та катували.Причиною стала, як зазначає правозахисниця, суперечка із його роботодавцем, 37-річним підприємцем, - пише Рівне вечірнє. «Зі слів вантажника, його викрав підприємець, на якого чоловік працював останні шість років, - написала пані Диновська на своїй сторінці у Facebook і поширила фото побитого чоловіка. – Заручившись підтримкою двох молодиків, катував літню людину протягом чотирьох годин. Причиною конфлікту стали невиплачені 750 грн тижневої заробітної плати вантажнику. Як стверджує останній, він чотири дні просив підприємця виплатити заборгованість, проте той обіцяв, але не виконував обіцянку. Зневірившись, вантажник вдарив бус підприємця ногою, спрацювала сигналізація. Вантажник, якому до слова майже 60 років, пішов додому. Коли вже наблизився до арки будинку, до нього під’їхав бус підприємця, з якого вистрибнув роботодавець з двома молодиками. Вони затягнули чоловіка в авто».«Далі почався жах, який дідусь пам’ятатиме все своє життя, - додала Диновська. – На нього одягли залізні кайданки і скотчем замотали голову, прорізали лише отвір для носа. Били всю дорогу до селища неподалік Рівного. Потім затягли у сарай матері підприємця і прикували його там кайданками. Били протягом чотирьох годин, періодично виходили пити каву і курити. Весь час погрожували розправою всій сім`ї. Дідусь благав не вбивати, пообіцяв віддати на ремонт авто тисячу євро, яку буцімто приховав від родини. Саме така ідея і спрацювала для порятунку. Кайданки зрізали болгаркою, бо заклинив замок. Група осіб повезла вантажника додому, кинувши на сидіння бусу якусь ганчірку, винесену з будинку, щоб не забруднив все кров'ю, якою вже стікав на той час. Один молодик пішов з дідусем до квартири, весь час тикав його у спину ножем, при цьому повторюючи, щоб дідусь не надумав їх надурити. Вантажнику вдалося вскочити у свою квартиру і викликати поліцію. Патрульні великі молодці: приїхали за 10 хвилин і практично врятували дідуся».За словами Ліани Диновської, у чоловіка лікарі виявили 10 зламаних ребер та повністю роздроблені гайморові пазухи носа. Йому зашили тканину біля ока.«Телефон і кошти, які були у дідуся, група нападників залишили собі. Зараз дідусю потрібно робити оперативні втручання, – додала Диновська. – Сам підприємець від організації і виконання зухвалого нападу і катування літньої людини відмовляється. До слова,це не перший ганебний вчинок підприємця. Ця людина, очевидно, є і домашнім насильником, не одне провадження зареєстровано у поліції за фактом легких тілесних ушкоджень, нанесених колишній дружині, справи направлено до суду».УВАГА!ФОТО 18+

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