У Луцьку дадуть півмільйона на купівлю енергозберігаючих ламп

У Луцьку здійснять перерозподіл видатків на співфінансування позики за програмою НЕФКО 3.Про це йшлося у вівторок, 22 січня, під час комісії міської ради з питань планування соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів.Директор департаменту бюджету та фінансіврозповіла, що управлінню освіти під час засідання виконкому 23 січня пропонують збільшити видатки загального фонду у сумі 532 585 гривень за рахунок зменшення капітальних видатків.«Ці гроші не передбачені управлінню освіти, але передбачені по бюджету розвитку. За них мають купувати енергозберігаючі лампочки», - зауважила посадовиця. Лампи вже придбали у тернопільської фірми ТОВ «Торговий дім «ВАТРА-Захід».Нагадаємо, відповідно до програми НЕФКО, у місті втілюють ряд енергоощадних заходів, що в подальшому дозволяють економити на енергоносіях.