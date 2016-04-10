У Луцьку дадуть півмільйона на купівлю енергозберігаючих ламп
Сьогодні, 10:16
У Луцьку здійснять перерозподіл видатків на співфінансування позики за програмою НЕФКО 3.
Про це йшлося у вівторок, 22 січня, під час комісії міської ради з питань планування соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів.
Директор департаменту бюджету та фінансів Лілія Єлова розповіла, що управлінню освіти під час засідання виконкому 23 січня пропонують збільшити видатки загального фонду у сумі 532 585 гривень за рахунок зменшення капітальних видатків.
«Ці гроші не передбачені управлінню освіти, але передбачені по бюджету розвитку. За них мають купувати енергозберігаючі лампочки», - зауважила посадовиця. Лампи вже придбали у тернопільської фірми ТОВ «Торговий дім «ВАТРА-Захід».
Нагадаємо, відповідно до програми НЕФКО, у місті втілюють ряд енергоощадних заходів, що в подальшому дозволяють економити на енергоносіях.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це йшлося у вівторок, 22 січня, під час комісії міської ради з питань планування соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів.
Директор департаменту бюджету та фінансів Лілія Єлова розповіла, що управлінню освіти під час засідання виконкому 23 січня пропонують збільшити видатки загального фонду у сумі 532 585 гривень за рахунок зменшення капітальних видатків.
«Ці гроші не передбачені управлінню освіти, але передбачені по бюджету розвитку. За них мають купувати енергозберігаючі лампочки», - зауважила посадовиця. Лампи вже придбали у тернопільської фірми ТОВ «Торговий дім «ВАТРА-Захід».
Нагадаємо, відповідно до програми НЕФКО, у місті втілюють ряд енергоощадних заходів, що в подальшому дозволяють економити на енергоносіях.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
У місті на Волині в пожежі загинув 36-річний чоловік
Сьогодні, 10:22
«Свідомі українці завжди прагнули єдності», – Андрій Покровський
Сьогодні, 10:17
У Луцьку дадуть півмільйона на купівлю енергозберігаючих ламп
Сьогодні, 10:16
У Володимирі коледж може залишитись без опалення
Сьогодні, 10:10
Луцький «Богдан» виготовить для Києва 55 тролейбусів
Сьогодні, 10:04