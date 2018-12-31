«Свідомі українці завжди прагнули єдності», – Андрій Покровський

Депутат Луцькради та співзасновник Громадянського Руху «Свідомі»привітав волинян з Днем соборності України.Про це йдеться на сторінці його онлайн-приймальні у Facebook.«Сьогодні, 22 січня, рівно 100 років тому відповідальні політичні лідери двох українських республік прийняли надзвичайно важливе рішення – утворити єдину соборну державу. Розділені на кілька віків різними імперіями українці свідомо обрали шлях єднання, шлях незалежності та свободи.Сьогодні, як і тоді, ми прагнемо бути цілісною і незалежною державою. І тисячі наших воїнів на Сході захищають цей вибір.Зараз ми переживаємо складні часи. Проте я вірю, що, згуртувавшись, можна подолати будь-які труднощі та впевнено будувати наше європейське майбутнє.Свідомі українці завжди прагнули єдності.З Днем соборності України!» – йдеться у привітанні.