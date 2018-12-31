«Свідомі українці завжди прагнули єдності», – Андрій Покровський
Сьогодні, 10:17
Депутат Луцькради та співзасновник Громадянського Руху «Свідомі» Андрій Покровський привітав волинян з Днем соборності України.
Про це йдеться на сторінці його онлайн-приймальні у Facebook.
«Сьогодні, 22 січня, рівно 100 років тому відповідальні політичні лідери двох українських республік прийняли надзвичайно важливе рішення – утворити єдину соборну державу. Розділені на кілька віків різними імперіями українці свідомо обрали шлях єднання, шлях незалежності та свободи.
Сьогодні, як і тоді, ми прагнемо бути цілісною і незалежною державою. І тисячі наших воїнів на Сході захищають цей вибір.
Зараз ми переживаємо складні часи. Проте я вірю, що, згуртувавшись, можна подолати будь-які труднощі та впевнено будувати наше європейське майбутнє.
Свідомі українці завжди прагнули єдності.
З Днем соборності України!» – йдеться у привітанні.
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Про це йдеться на сторінці його онлайн-приймальні у Facebook.
«Сьогодні, 22 січня, рівно 100 років тому відповідальні політичні лідери двох українських республік прийняли надзвичайно важливе рішення – утворити єдину соборну державу. Розділені на кілька віків різними імперіями українці свідомо обрали шлях єднання, шлях незалежності та свободи.
Сьогодні, як і тоді, ми прагнемо бути цілісною і незалежною державою. І тисячі наших воїнів на Сході захищають цей вибір.
Зараз ми переживаємо складні часи. Проте я вірю, що, згуртувавшись, можна подолати будь-які труднощі та впевнено будувати наше європейське майбутнє.
Свідомі українці завжди прагнули єдності.
З Днем соборності України!» – йдеться у привітанні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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