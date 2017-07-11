На Волині 7 поїздів змінять розклад руху

Через заміну рухомого складу і графіку руху поїзда Ківерці-Львів-Ківерці зазнав часткових змін розклад руху інших поїздів.Як повідомили у Львівській залізниці, починаючи з 22 січня поїзд №606 Львів – Рахів вирушатиме зі Львова о 15:46, Ходорів 17:01-17:08, далі – за чинним розкладом.Починаючи з 21 січня цього року поїзд №667/668 Чернівці – Ковель курсуватиме до Стоянова за чинним розкладом, Стоянiв 04:53-05:00, Горохiв 05:31-05:34, Сенкевичiвка 06:18-06:37, Луцьк 07:36-07:41, Дачне 07:51-07:55 (техн. зупинка), Кiверцi 08:03-08:30, далі – за чинним розкладом.Починаючи з 21 січня поїзд №667/668 Ковель – Чернівці курсуватиме до Луцька за чинним розкладом, Луцьк 19:11-19:29, Несвiч-Волинськ. 20:15-20:32 (техн. зупинка), Сенкевичiвка 20:56-20:58, Горохiв 21:32-21:34, Стоянiв 22:06-22:18, далі – за чинним розкладом.Починаючи з 22 січня 2019 року поїзд №6364 Луцьк – Ковель вирушатиме з Луцька о 05:09, Прилуцька 05:12-05:13, Промислова 05:15-05:16, Дачне 05:20-05:24 Жабки 05:28-05:29, Кiверцi 05:33-05:44, далі – за чинним розкладом.Починаючи з 22 січня цього року поїзд №6351 Здолбунів пас. – Луцьк курсуватиме у КІверці за чинним розкладом, Ківерці 06:55-06:56 Жабки 07:00-07:01 Дачне 07:05-07:11, Промислова 07:15-07:16, Прилуцька 07:18-07:19, прибуття в Луцьк 07:21.Починаючи з 22 січня 2019 року поїзд №6370 Стоянiв – Кiверцi вирушатиме зі Стоянова о 04.10, Брани 04:23-04:24, пл. 98 км 04:30-04:31, Горохiв 04:40-04:41, Галичани 04:49-04:51, Застав`я 04:59-05:00, Звиняче 05:07-05:08, Венгрівка 05:14-05:15, Сенкевичiвка 05:27-05:28, Ниви Губинські 05:32-05:33, Дубова Корчма 05:40-05:41, Вигуричі 05:46-05:47, Несвiч-Волинськ. 05:57-06:06, Лаврів 06:11-06:12, Оздів 06:19-06:20, Промінь 06:30-06:31, Гнідава 06:37-06:38, Автозавод 06:47-06:48, Луцьк 06:53-06:57, Прилуцька 07:00-07:01, Промислова 07:04-07:05, Жабки 07:15-07:16, прибуття у Кiверцi 07:20."Львівська залізниця звертається до пасажирів із проханням урахувати зміни у графіку руху вказаних поїздів під час планування поїздок за вказаними маршрутами", - йдеться у дописі.