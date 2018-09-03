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У Луцьку за день виявили дві автівки з «липовими» техпаспортами

У Луцьку за день виявили дві автівки з «липовими» техпаспортами
У Луцькому сервісному центрі МВС виявили відразу 2 підроблені іноземні "техпаспорти".

Про це повідомили на офіційній сторінці сервісного центру у Facebook.

Зокрема, до установи звернулися клієнти з сумнівними документами, аби зареєструвати такі авто:

- Ford Galaxy, 2002 року випуску, з свідоцтвом про реєстрацію, що було представлено як польське
- Volkswagen Golf, 1998 року випуску, з литовським свідоцтвом про реєстрацію

В обох випадках під час дослідження виявили ознаки підробки іноземних реєстраційних документів.

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Теги: сервісний центр МВС, порушення, документи
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