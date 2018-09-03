У Луцьку за день виявили дві автівки з «липовими» техпаспортами

У Луцькому сервісному центрі МВС виявили відразу 2 підроблені іноземні "техпаспорти".Про це повідомили на офіційній сторінці сервісного центру у Facebook.Зокрема, до установи звернулися клієнти з сумнівними документами, аби зареєструвати такі авто:- Ford Galaxy, 2002 року випуску, з свідоцтвом про реєстрацію, що було представлено як польське- Volkswagen Golf, 1998 року випуску, з литовським свідоцтвом про реєстраціюВ обох випадках під час дослідження виявили ознаки підробки іноземних реєстраційних документів.