У Луцьку за день виявили дві автівки з «липовими» техпаспортами
Сьогодні, 19:50
У Луцькому сервісному центрі МВС виявили відразу 2 підроблені іноземні "техпаспорти".
Про це повідомили на офіційній сторінці сервісного центру у Facebook.
Зокрема, до установи звернулися клієнти з сумнівними документами, аби зареєструвати такі авто:
- Ford Galaxy, 2002 року випуску, з свідоцтвом про реєстрацію, що було представлено як польське
- Volkswagen Golf, 1998 року випуску, з литовським свідоцтвом про реєстрацію
В обох випадках під час дослідження виявили ознаки підробки іноземних реєстраційних документів.
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Про це повідомили на офіційній сторінці сервісного центру у Facebook.
Зокрема, до установи звернулися клієнти з сумнівними документами, аби зареєструвати такі авто:
- Ford Galaxy, 2002 року випуску, з свідоцтвом про реєстрацію, що було представлено як польське
- Volkswagen Golf, 1998 року випуску, з литовським свідоцтвом про реєстрацію
В обох випадках під час дослідження виявили ознаки підробки іноземних реєстраційних документів.
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