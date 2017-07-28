вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Лучани побачили, що підвал багатоповерхівки затопило, коли вода потекла на вулицю. ВІДЕО

Лучани побачили, що підвал багатоповерхівки затопило, коли вода потекла на вулицю. ВІДЕО
Вранці 21 січня мешканка багатоквартирного будинку на Рівненській у Луцьку побачила струмок води, що витікав на вулицю з підвалу.

Разом із сусідками вона спустилась вниз і побачила там калюжі, – йдеться у сюжеті 12 каналу.

Згодом мешканці будинку зателефонували диспетчеру ЖЕКу. Однак там відмовилися вирішувати проблему і порадили звернутись у водоканал.

Жінки намагалися самостійно перекрити кран, проте їм вдалося це зробили лише у сусідньому будинку. У водоканалі теж відмовилися приїхати, однак пообіцяли провести земляні роботи, щоб знайти місце прориву труби.

За кілька годин увесь підвал затопило. Більше – у сюжеті.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: вода, підвал, Рівненська, труба, прорив
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку не допустили до навчання дві тисячі дітей через відсутність щеплень
У громаді під Луцьком депутати від УКРОПу перейшли до президентської партії
Щоб зупинити кір, ми готові працювати навіть у вихідні, – луцький лікар
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
23 січня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Лучани побачили, що підвал багатоповерхівки затопило, коли вода потекла на вулицю. ВІДЕО
22 січень, 23:58
Більше 100 дітей в день: лучани активно вакцинують дітей від кору. ВІДЕО
22 січень, 22:25
Показали, як тварини з Луцького зоопарку ласують новорічними ялинками. ВІДЕО
22 січень, 22:10
Занесло на дорозі: у Луцьку шукають водія, який протаранив дві припарковані автівки. ВІДЕО
22 січень, 21:24
Схожі новини
У луцькому будинку затопило підвал. Комунальники відмовляють у допомозі У луцькому будинку затопило підвал. Комунальники відмовляють у допомозі
28 липень, 2017, 17:18
У Луцьку на Соборності - прорив труби У Луцьку на Соборності - прорив труби
10 листопад, 2015, 16:50
У Луцьку за 6,5 мільйонів гривень хочуть реконструювати зовнішнє освітлення Рівненської У Луцьку за 6,5 мільйонів гривень хочуть реконструювати зовнішнє освітлення Рівненської
18 січень, 21:32
У селищі на Волині освятили воду. ФОТО У селищі на Волині освятили воду. ФОТО
18 січень, 18:48
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
23 січня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Лучани побачили, що підвал багатоповерхівки затопило, коли вода потекла на вулицю. ВІДЕО
22 січень, 23:58
 0
Більше 100 дітей в день: лучани активно вакцинують дітей від кору. ВІДЕО
22 січень, 22:25
 0
Показали, як тварини з Луцького зоопарку ласують новорічними ялинками. ВІДЕО
22 січень, 22:10
 0
Занесло на дорозі: у Луцьку шукають водія, який протаранив дві припарковані автівки. ВІДЕО
22 січень, 21:24
 0
Медіа
відео
1/8