Лучани побачили, що підвал багатоповерхівки затопило, коли вода потекла на вулицю. ВІДЕО
22 січень, 23:58
Вранці 21 січня мешканка багатоквартирного будинку на Рівненській у Луцьку побачила струмок води, що витікав на вулицю з підвалу.
Разом із сусідками вона спустилась вниз і побачила там калюжі, – йдеться у сюжеті 12 каналу.
Згодом мешканці будинку зателефонували диспетчеру ЖЕКу. Однак там відмовилися вирішувати проблему і порадили звернутись у водоканал.
Жінки намагалися самостійно перекрити кран, проте їм вдалося це зробили лише у сусідньому будинку. У водоканалі теж відмовилися приїхати, однак пообіцяли провести земляні роботи, щоб знайти місце прориву труби.
За кілька годин увесь підвал затопило. Більше – у сюжеті.
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Разом із сусідками вона спустилась вниз і побачила там калюжі, – йдеться у сюжеті 12 каналу.
Згодом мешканці будинку зателефонували диспетчеру ЖЕКу. Однак там відмовилися вирішувати проблему і порадили звернутись у водоканал.
Жінки намагалися самостійно перекрити кран, проте їм вдалося це зробили лише у сусідньому будинку. У водоканалі теж відмовилися приїхати, однак пообіцяли провести земляні роботи, щоб знайти місце прориву труби.
За кілька годин увесь підвал затопило. Більше – у сюжеті.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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