Лучани побачили, що підвал багатоповерхівки затопило, коли вода потекла на вулицю. ВІДЕО





Разом із сусідками вона спустилась вниз і побачила там калюжі, – йдеться у сюжеті



Згодом мешканці будинку зателефонували диспетчеру ЖЕКу. Однак там відмовилися вирішувати проблему і порадили звернутись у водоканал.



Жінки намагалися самостійно перекрити кран, проте їм вдалося це зробили лише у сусідньому будинку. У водоканалі теж відмовилися приїхати, однак пообіцяли провести земляні роботи, щоб знайти місце прориву труби.



За кілька годин увесь підвал затопило. Більше – у сюжеті.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Вранці 21 січня мешканка багатоквартирного будинку на Рівненській у Луцьку побачила струмок води, що витікав на вулицю з підвалу.Разом із сусідками вона спустилась вниз і побачила там калюжі, – йдеться у сюжеті 12 каналу Згодом мешканці будинку зателефонували диспетчеру ЖЕКу. Однак там відмовилися вирішувати проблему і порадили звернутись у водоканал.Жінки намагалися самостійно перекрити кран, проте їм вдалося це зробили лише у сусідньому будинку. У водоканалі теж відмовилися приїхати, однак пообіцяли провести земляні роботи, щоб знайти місце прориву труби.За кілька годин увесь підвал затопило. Більше – у сюжеті.

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