Зимовий Світязь з висоти пташиного польоту. ФОТО
Сьогодні, 05:37
У мережі опублікували фото зимового Світязя з висоти пташиного польоту.
Неймовірні зимові краєвиди опублікував на своїй сторінці у Facebook любомльчанин Віктор Козел.
На світлинах можна побачити простори замерзлого озера, а також далекий і таємничий острів посеред озера.
Сам автор фото коротко підписав фото: «Неймовірна краса озера Світязь».
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Неймовірні зимові краєвиди опублікував на своїй сторінці у Facebook любомльчанин Віктор Козел.
На світлинах можна побачити простори замерзлого озера, а також далекий і таємничий острів посеред озера.
Сам автор фото коротко підписав фото: «Неймовірна краса озера Світязь».
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