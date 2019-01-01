Зимовий Світязь з висоти пташиного польоту. ФОТО





Неймовірні зимові краєвиди опублікував на своїй сторінці у Віктор Козел.



На світлинах можна побачити простори замерзлого озера, а також далекий і таємничий острів посеред озера.



Сам автор фото коротко підписав фото: «Неймовірна краса озера Світязь».



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У мережі опублікували фото зимового Світязя з висоти пташиного польоту.Неймовірні зимові краєвиди опублікував на своїй сторінці у Facebook любомльчанинНа світлинах можна побачити простори замерзлого озера, а також далекий і таємничий острів посеред озера.Сам автор фото коротко підписав фото: «Неймовірна краса озера Світязь».

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