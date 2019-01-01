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Зимовий Світязь з висоти пташиного польоту. ФОТО

Зимовий Світязь з висоти пташиного польоту. ФОТО
У мережі опублікували фото зимового Світязя з висоти пташиного польоту.

Неймовірні зимові краєвиди опублікував на своїй сторінці у Facebook любомльчанин Віктор Козел.

На світлинах можна побачити простори замерзлого озера, а також далекий і таємничий острів посеред озера.

Сам автор фото коротко підписав фото: «Неймовірна краса озера Світязь».
Зимовий Світязь з висоти пташиного польоту. ФОТО
Зимовий Світязь з висоти пташиного польоту. ФОТО
Зимовий Світязь з висоти пташиного польоту. ФОТО
Зимовий Світязь з висоти пташиного польоту. ФОТО
Зимовий Світязь з висоти пташиного польоту. ФОТО
Зимовий Світязь з висоти пташиного польоту. ФОТО
Зимовий Світязь з висоти пташиного польоту. ФОТО
Зимовий Світязь з висоти пташиного польоту. ФОТО
Зимовий Світязь з висоти пташиного польоту. ФОТО
Зимовий Світязь з висоти пташиного польоту. ФОТО
Зимовий Світязь з висоти пташиного польоту. ФОТО
Зимовий Світязь з висоти пташиного польоту. ФОТО

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Теги: Світязь, зима, краєвиди
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