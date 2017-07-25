Нові штрафи можуть знищити малий бізнес у Луцьку. ВІДЕО
Сьогодні, 07:04
Мінімальна зарплата зростає, а разом із нею - все супутнє, а надто штрафи за так званих «нелегалів» на роботі. У Луцьку влада надумала новий спосіб, як наповнити скарбницю.
У ролі збирачів надходжень - інспектори праці, потенційні жертви - прості підприємці, – йдеться у сюжеті Сфери-ТВ Луцьк.
4 тисячі 173 гривні – саме такою є мінімальна заробітна плата з січня цього року.
На перший погляд, здається втішною новиною, та далеко не для всіх. Разом зі збільшеною мінімалкою збирати сотні тисяч гривень на перевірках вирішили і в управлінні праці Луцькради.
«417 тисяч гривень штрафу, за що? Це накладається в такому випадку якщо підприємець не допустить інспектора праці до перевірки, – повідомив начальник управління з питань праці Луцької міської ради Назарій Ігнатчук. – За за неоформленого працівника одного накладається у сумі 125 тисяч гривень».
Виконувач обов’язків мера Григорій Пустовіт каже, це може стати гарним поповненням бюджету.
Було б смішно, якби не було так сумно, каже голова Асоціації «Бізнес Волинь» Ігор Дильов. В реально нестерпних умовах частина луцьких підприємців вже згорнули свій малий бізнес. Тепер чоловік підраховує, скільки ж тепер їм потрібно заробляти аби просто триматись на плаву.
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У ролі збирачів надходжень - інспектори праці, потенційні жертви - прості підприємці, – йдеться у сюжеті Сфери-ТВ Луцьк.
4 тисячі 173 гривні – саме такою є мінімальна заробітна плата з січня цього року.
На перший погляд, здається втішною новиною, та далеко не для всіх. Разом зі збільшеною мінімалкою збирати сотні тисяч гривень на перевірках вирішили і в управлінні праці Луцькради.
«417 тисяч гривень штрафу, за що? Це накладається в такому випадку якщо підприємець не допустить інспектора праці до перевірки, – повідомив начальник управління з питань праці Луцької міської ради Назарій Ігнатчук. – За за неоформленого працівника одного накладається у сумі 125 тисяч гривень».
Виконувач обов’язків мера Григорій Пустовіт каже, це може стати гарним поповненням бюджету.
Було б смішно, якби не було так сумно, каже голова Асоціації «Бізнес Волинь» Ігор Дильов. В реально нестерпних умовах частина луцьких підприємців вже згорнули свій малий бізнес. Тепер чоловік підраховує, скільки ж тепер їм потрібно заробляти аби просто триматись на плаву.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
Пустовіт та мер Ігор Полішук це паразити.
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