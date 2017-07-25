Нові штрафи можуть знищити малий бізнес у Луцьку. ВІДЕО





У ролі збирачів надходжень - інспектори праці, потенційні жертви - прості підприємці, – йдеться у сюжеті



4 тисячі 173 гривні – саме такою є мінімальна заробітна плата з січня цього року.



На перший погляд, здається втішною новиною, та далеко не для всіх. Разом зі збільшеною мінімалкою збирати сотні тисяч гривень на перевірках вирішили і в управлінні праці Луцькради.



«417 тисяч гривень штрафу, за що? Це накладається в такому випадку якщо підприємець не допустить інспектора праці до перевірки, – повідомив начальник управління з питань праці Луцької міської ради Назарій Ігнатчук. – За за неоформленого працівника одного накладається у сумі 125 тисяч гривень».



Виконувач обов’язків мера Григорій Пустовіт каже, це може стати гарним поповненням бюджету.



Було б смішно, якби не було так сумно, каже голова Асоціації «Бізнес Волинь» Ігор Дильов. В реально нестерпних умовах частина луцьких підприємців вже згорнули свій малий бізнес. Тепер чоловік підраховує, скільки ж тепер їм потрібно заробляти аби просто триматись на плаву.





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